Microsoft решила проблему с чёткостью изображения при облачном гейминге. Её улучшает функция Xbox Clarity Boost

Компания Microsoft представила функцию, которая призвана улучшить изображение, выдаваемое облачными игровым сервисом.

Функция называется Clarity Boost и ориентирована она, само собой, на платформу Xbox Cloud Gaming. Clarity Boost повышает чёткость изображения, причём обработка происходит не на серверах Xbox, а непосредственно на компьютере пользователя. Получается такой гибрид облачного и обычного гейминга.

При этом пока Clarity Boost эксклюзивно работает только в браузере Microsoft Edge. Функция уже доступна в приложении, но, правда, пока только в сборке Canary. Для обычной версии браузера функция будет доступна к следующему году.

На прилагаемых к анонсу скриншотах действительно видно улучшение чёткости изображения, но, конечно, нужно смотреть напрямую в играх, особенно в динамике.





К примеру, на видео выше действительно видно, что при активации функции асфальт и растительность становятся более чёткими. При этом на автомобиль это никак не влияет, а в динамике такие изменения вообще вряд ли заметны. Также нет данных, насколько ресурсоёмкой является новая функция.