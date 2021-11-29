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Основатель Twitter Джек Дорси покинет пост главы компании
17:27 29.11.2021 |
Джек Дорси (Jack Dorsey) основатель и генеральный директор Twitter, намерен покинуть свой пост. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на слова людей, знакомых с вопросом. На фоне этих новостей акции социальной сети выросли более чем на 11 %.
Дорси был одним из основателей компании Obvious, из которой в октябре 2008 года выделилась Twitter. Тогда место генерального директора Twitter занял создатель сервиса Blogger, приобретённого Google, Эван Уильямс (Evan Williams), а Дорси стал главой совета диреторов компании. Вскоре Дорси основал компанию Square, работающую в сфере цифровых платежей.
В настоящее время Джек Дорси является генеральным директором Twitter и Square. Причины, по которым он решил покинуть пост главы Twitter пока не сообщаются. Удивительно, что рынок позитивно отреагировал на новости об уходе Дорси, ведь он многое сделал для компании.
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