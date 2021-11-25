Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей

Японская компания Sumitomo Metal Mining готовится начать переработку отработавших тяговых аккумуляторов для электромобилей, используя собственную запатентованную технологию. Она позволяет получать на выходе по отдельности кобальт, литий и другие используемые в батареях материалы.

Кобальт и литий используются в катодах литийионных аккумуляторов - наиболее распространённых элементах питания современных электромобилей. Ожидается, что спрос на эти материалы будет только расти, и Sumitomo Metal сможет увеличить их внутренние поставки в Японию, что окажется полезным для местных производителей аккумуляторов. Используя свой опыт в очистке меди, компания разработала метод извлечения из использованных аккумуляторов лития, никеля и кобальта. Разработчик позиционирует технологию как первую в своём роде.

Sumitomo Metal планирует открыть в Японии перерабатывающий завод к 2023 году. Он сможет утилизировать в год 7000 т измельчённых аккумуляторов - этого достаточно для получения 200 т кобальта, который сможет использоваться в 20 000 электромобилей. В отличие от решений конкурентов, Sumitomo Metal получает материалы, сопоставимые по качеству с ископаемыми, при промышленных объёмах и относительно низких затратах. Технология останется конкурентоспособной, даже если цена на ископаемый литий упадёт до $5-6 за 1 кг, или если значительно снизятся цены на никель и кобальт.

Спрос на электромобили привёл к резкому росту цен на эти материалы, и поиск их источников становится всё более сложной задачей для предприятий по всему миру. Литий подорожал почти вдвое - практически до $30 за 1 кг. Многие из этих материалов сопровождаются логистическими и репутационными рисками: около 70 % мировых объёмов кобальта добываются в Демократической Республике Конго, иногда с использованием детского труда, а 60 % его переработки приходятся на Китай. Некоторые автопроизводители берут дело в свои руки, чтобы минимизировать риски. В прошлом году Tesla получила права на добычу лития в Неваде. Потребность в переработке старых батарей находит отражение и в законодательных инициативах: недавно в Евросоюзе предложили принять норму, согласно которой к 2030 году аккумуляторы электромобилей должны содержать не меньше 12 % переработанного кобальта и 4 % переработанных лития и никеля.

Sumitomo Metal планирует начать с небольших объёмов переработанных аккумуляторов, используя добываемые из них материалы для собственного производства катодов. Компания планирует инвестировать в эту отрасль сейчас, чтобы получить преимущество перед конкурентами, когда переработка аккумуляторов станет более распространённой практикой.