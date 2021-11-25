Финансовые новости
- |
- 25.11.21
- |
- 18:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей
18:02 25.11.2021 |
Японская компания Sumitomo Metal Mining готовится начать переработку отработавших тяговых аккумуляторов для электромобилей, используя собственную запатентованную технологию. Она позволяет получать на выходе по отдельности кобальт, литий и другие используемые в батареях материалы.
Кобальт и литий используются в катодах литийионных аккумуляторов - наиболее распространённых элементах питания современных электромобилей. Ожидается, что спрос на эти материалы будет только расти, и Sumitomo Metal сможет увеличить их внутренние поставки в Японию, что окажется полезным для местных производителей аккумуляторов. Используя свой опыт в очистке меди, компания разработала метод извлечения из использованных аккумуляторов лития, никеля и кобальта. Разработчик позиционирует технологию как первую в своём роде.
Sumitomo Metal планирует открыть в Японии перерабатывающий завод к 2023 году. Он сможет утилизировать в год 7000 т измельчённых аккумуляторов - этого достаточно для получения 200 т кобальта, который сможет использоваться в 20 000 электромобилей. В отличие от решений конкурентов, Sumitomo Metal получает материалы, сопоставимые по качеству с ископаемыми, при промышленных объёмах и относительно низких затратах. Технология останется конкурентоспособной, даже если цена на ископаемый литий упадёт до $5-6 за 1 кг, или если значительно снизятся цены на никель и кобальт.
Спрос на электромобили привёл к резкому росту цен на эти материалы, и поиск их источников становится всё более сложной задачей для предприятий по всему миру. Литий подорожал почти вдвое - практически до $30 за 1 кг. Многие из этих материалов сопровождаются логистическими и репутационными рисками: около 70 % мировых объёмов кобальта добываются в Демократической Республике Конго, иногда с использованием детского труда, а 60 % его переработки приходятся на Китай. Некоторые автопроизводители берут дело в свои руки, чтобы минимизировать риски. В прошлом году Tesla получила права на добычу лития в Неваде. Потребность в переработке старых батарей находит отражение и в законодательных инициативах: недавно в Евросоюзе предложили принять норму, согласно которой к 2030 году аккумуляторы электромобилей должны содержать не меньше 12 % переработанного кобальта и 4 % переработанных лития и никеля.
Sumitomo Metal планирует начать с небольших объёмов переработанных аккумуляторов, используя добываемые из них материалы для собственного производства катодов. Компания планирует инвестировать в эту отрасль сейчас, чтобы получить преимущество перед конкурентами, когда переработка аккумуляторов станет более распространённой практикой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение
|В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
|Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей
|Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu
|Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
|200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung
|Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя
|В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта
|Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC
Это интересно
|Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей