Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu

Десять дней тому назад некий перспективный смартфон Vivo с каталожным номером V2184 стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в AnTuTu, а сейчас похожим результатом отметился Black Shark 4S Pro. Правда, бенчмарк уже другой - Master Lu.

Black Shark 4S Pro стал первым смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в Master Lu. Однако если в случае устройства Vivo всё понятно и закономерно, так как эта модель построена на мощной 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9000, то в основе устройства Black Shark лежит хорошо известная Snapdragon 888 Plus, которая используется и в других моделях. Что же тогда позволило Black Shark 4S Pro превзойти другие модели на этой же SoC?

Авторы обзора утверждают, что всё из-за использования в конструкции быстрого SSD. Из-за этого тест подсистемы памяти завершился с большим, чем у конкурентов, результатом, это и позволило смартфону набрать больше баллов в целом. Итоговый результат - 1 029 294 балла.