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200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung
11:34 25.11.2021 |
Южнокорейская компания Samsung, лидер в области производства малогабаритных OLED-экранов, представила новое поколение гибких OLED-экранов, которое будет использоваться в грядущих смартфонах и других устройствах.
Согласно официальной информации, новый гибкий OLED-экран без проблем выдерживать 200 000 изгибов без повреждений при обычном использовании. Производитель заявляет, что этого хватает на пять лет, при этом мало кто сегодня так долго пользуется новыми смартфонами.
Новый экран покрыт ультратонким стеклом UTG, чтобы существенно повышает долговечность и качество отображения. Производитель заявляет, что это покрытие является прочным как стекло и гибким как плёнка. Возможно, оно также позволит уменьшить видимость складки в месте сгиба.
Что касается кривизны экрана, то радиус складывания составляет всего 1,4 мм.
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