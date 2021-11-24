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Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC
11:25 24.11.2021 |
Как сообщает издание Nikkei, власти Японии выделяют около $5,2 млрд из дополнительного бюджета страны на 2021 финансовый год на поддержку передовых производителей полупроводников. Около $3,5 млрд планируется инвестировать в новый завод TSMC в Японии. Остальные $1,7 миллиарда пойдут на постройку новых заводов Micron и Kioxia, проекты которых сейчас находятся на рассмотрении.
Ранее в этом месяце компания TSMC объявила, что построит вместе с Sony полупроводниковое производство в Японии. Стоимость всего проекта составит порядка $7 млрд, так что получается, что примерно половину из них покроет японское правительство.
В свою очередь Micron ранее приобрела предприятие Elpida Memory в префектуре Хиросима на западе Японии, где производит чипы DRAM. Компания вела переговоры с правительствами различных стран, включая Японию, относительно инвестиций в производство и теперь деньги будут выделены. А Kioxia владеет передовым заводом по производству флеш-памяти NAND в Японии. Компания строит новую фабрику в городе Йоккаити. Она начнёт работу уже в 2022 году. Kioxia также планирует начать строительство новой фабрики в городе Китаками, чтобы запустить её уже в 2023 году. Так что дополнительные деньги на развитие компании также явно пригодятся.
Фонд в $5,2 миллиарда будет обеспечивать субсидии в течение нескольких лет. Компании получат государственную поддержку при условии, что они увеличат производство чипов в условиях существующего дефицита, поскольку японское правительство надеется наладить стабильные поставки микросхем внутри страны.
На фоне увеличения инвестиций в ЦОД, в Японии ожидается рост спроса на микросхемы памяти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Министерство промышленности страны заявило, что «обеспечение стабильных поставок полупроводников в настоящий момент является наиболее важным вопросом государственной безопасности».
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