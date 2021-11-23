Финансовые новости
- |
- 23.11.21
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
16:38 22.11.2021 |
На этой неделе компания Samsung намерена объявить, где именно в США построят завод по выпуску полупроводников. Ожидается, что детали инвестиционного проекта объёмом $17 млрд огласят по возвращении из США вице-президента и «наследника» империи Samsung Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), который намерен вернуться домой 23 или 24 ноября.
По данным пресс-службы компании, он уже провёл переговоры с высокопоставленными американскими политиками 19 ноября. В ходе встреч обсуждались и современные проблемы цепочек поставщиков полупроводниковой продукции и меры, с помощью которых местное правительство намерено стимулировать производителей микрочипов. В частности, речь шла о роли Samsung в решении проблем с поставками полупроводников, достигнуты конкретные договорённости о строительстве завода на территории Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что Samsung рассматривает для строительства площадки вблизи техасских городов Тейлор и Остин, но источники в индустрии считают, что наиболее вероятным кандидатом является Тейлор - город смог предложить компании чрезвычайно выгодный пакет льгот и стимулов. Представитель Конгресса США на условиях анонимности сообщил о том, что официально место будет названо уже на этой неделе.
Также Ли встретился с ключевыми политиками, работающими над законом CHIPS for America Act, в рамках которого предусматриваются налоговые льготы на инвестиции в оборудование и строительство объектов - США планируют привлечь новые инвестиции в полупроводниковый бизнес и поощрить строительство производителями чипов заводов в США.
Строительство Samsung завода может существенно расширить локальную инфраструктуру производства полупроводников. Хотя компания является одним из лидеров в дизайне микрочипов, в сравнении с ведущими азиатскими техногигантами у неё не так много профильных производственных мощностей.
После встречи с представителями власти в Вашингтоне, Ли посетил запад США для переговоров с международными компаниями о возможностях сотрудничества в будущих стратегических проектах, в частности, включая представителей Moderna и Verizon.
20 ноября Ли встретился с главой Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella) для обсуждения взаимодействия в создании технологий нового поколения - систем виртуальной и дополненной реальности, а также метавселенных. Речь зашла и о производстве полупроводников и мобильных устройств, а также расширении сотрудничества в сфере программного обеспечения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада или тюрьма: Какое будущее ждет Бурбу
|Разведка Украины: Россия готовится к нападению зимой 2022 года
|Позитив недели. Швеция поддержала создание европейской военной обучающей миссии в Украине
|Пасечник на крючке. Когда взорвется кресло под кремлевским гауляйтером в ОРЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей
|Американские власти наконец узаконили адаптивные фары
|Американский разработчик перспективного атомного реактора малой мощности стал ближе к практической реализации проекта
Это интересно
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
|iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning
|Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
|Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
|4 секунды до «сотни»: Changan и Huawei разработали стильный и быстрый кроссовер