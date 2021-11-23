Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов

На этой неделе компания Samsung намерена объявить, где именно в США построят завод по выпуску полупроводников. Ожидается, что детали инвестиционного проекта объёмом $17 млрд огласят по возвращении из США вице-президента и «наследника» империи Samsung Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), который намерен вернуться домой 23 или 24 ноября.

По данным пресс-службы компании, он уже провёл переговоры с высокопоставленными американскими политиками 19 ноября. В ходе встреч обсуждались и современные проблемы цепочек поставщиков полупроводниковой продукции и меры, с помощью которых местное правительство намерено стимулировать производителей микрочипов. В частности, речь шла о роли Samsung в решении проблем с поставками полупроводников, достигнуты конкретные договорённости о строительстве завода на территории Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что Samsung рассматривает для строительства площадки вблизи техасских городов Тейлор и Остин, но источники в индустрии считают, что наиболее вероятным кандидатом является Тейлор - город смог предложить компании чрезвычайно выгодный пакет льгот и стимулов. Представитель Конгресса США на условиях анонимности сообщил о том, что официально место будет названо уже на этой неделе.

Также Ли встретился с ключевыми политиками, работающими над законом CHIPS for America Act, в рамках которого предусматриваются налоговые льготы на инвестиции в оборудование и строительство объектов - США планируют привлечь новые инвестиции в полупроводниковый бизнес и поощрить строительство производителями чипов заводов в США.

Строительство Samsung завода может существенно расширить локальную инфраструктуру производства полупроводников. Хотя компания является одним из лидеров в дизайне микрочипов, в сравнении с ведущими азиатскими техногигантами у неё не так много профильных производственных мощностей.

После встречи с представителями власти в Вашингтоне, Ли посетил запад США для переговоров с международными компаниями о возможностях сотрудничества в будущих стратегических проектах, в частности, включая представителей Moderna и Verizon.

20 ноября Ли встретился с главой Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella) для обсуждения взаимодействия в создании технологий нового поколения - систем виртуальной и дополненной реальности, а также метавселенных. Речь зашла и о производстве полупроводников и мобильных устройств, а также расширении сотрудничества в сфере программного обеспечения.