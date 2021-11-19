TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее

Долгосрочные договорённости о поставках не являются чем-то новым для полупроводниковой промышленности. И разработчики микросхем, и контрактные производители предпочитают стабильные взаимовыгодные отношения без сюрпризов. Но, на фоне дефицита полупроводников разработчики готовы платить за производство микросхем наперёд, что является благом для производителей, но может навредить другим компаниям, также нуждающимся в производственных услугах.

Крупнейший в мире чипмейкер TSMC заявил, что, по состоянию на 30 сентября этого года, получил временные расписки от своих клиентов на сумму около $3,825 миллиарда. Временные расписки являются для разработчиков микросхем своего рода предоплатой за то, чтобы сохранить за собой производственные мощности. $3,825 миллиарда - довольно значительная сумма для TSMC, которая заработала чуть меньше $15 миллиардов в третьем квартале этого года. Эти авансовые платежи совершаются в соответствии с соглашениями, которые имеют конкретные условия.

TSMC не раскрывает своих клиентов, с которыми сотрудничает по предоплате, однако сообщается, что в их число входят такие гиганты как AMD и NVIDIA. Во время отчётной конференции NVIDIA заявила, что «разместила неотменяемые заказы на определённые продукты заранее, ещё до обычных сроков, чтобы обеспечить нормальные объёмы поставок и зарезервировать необходимые производственные мощности». Компания предполагает, что по этой же схеме ей придётся работать в будущем.

По состоянию на 1 августа 2021 года NVIDIA внесла предоплату в размере $195 миллионов. Компания не сообщает, кто был получателем авансовых платежей - TSMC или Samsung - но предполагается, что в данный момент все контрактные производители полупроводников принимают такие платежи. Что касается AMD, по состоянию на 25 сентября 2021 года она внесла $355 миллионов предоплаты, что на $ 56 миллионов больше, чем годом ранее. AMD имеет соглашения с TSMC и GlobalFoundries.

Qualcomm не раскрывает суммы предоплаты контрактных производителей чипов. Тем не менее, компания недавно подтвердила, что заключила несколько подобных сделок и намерена взять на себя дополнительные многолетние обязательства по расширению производственных мощностей.