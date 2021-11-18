Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих

Исследователи из Израиля использовали обычные коммерческие сенсоры для разработки «детектора лжи» нового типа, по их словам он эффективнее любого другого известного метода. Технология предусматривает крепление к лицу электродов, регистрирующих сигналы от мышц при попытке обмана. В перспективе применение метода возможно и с использованием камер.

Исследование, проведённое учёными Тель-Авивского университета, основано на многолетних работах профессора Яэля Ханейна (Yael Hanein) - приклеенные к коже лица электроды регистрируют электрическую активность мышц и нервов. Коммерциализация технологии осуществляется с помощью стартапа X-trodes.

По словам профессора Дино Леви (Dino Levy), практически невозможно достоверно определить, когда собеседник лжёт, даже опытные детективы справляются с подобной задачей немногим лучше обычных людей. Существующие детекторы лжи настолько ненадёжны, что их результаты не принимаются большинством судов в качестве неопровержимого доказательства. Исследование было основано на предположении, что мышцы лица сокращаются, когда человек пытается обмануть, даже если внешне этого незаметно.

В ходе экспериментов использовались пары граждан, в которых один из участников должен был донести до собеседника заведомо ложную или достоверную информацию. Хотя его партнёр обычно не мог достоверно отличить правду от лжи, электроника справлялась с этим довольно хорошо. Сигналы от мышц, расположенных вблизи губ и над бровями, обрабатывались с помощью алгоритмов машинного обучения, после чего исследователи могли отличить неправду с «беспрецедентным» уровнем вероятности 73 %.

Пока проводятся только базовые исследования, поэтому и ложные утверждения были очень простыми. Задача намного усложнится в случае, если придётся анализировать быструю речь с множественными ложными и правдивыми утверждениями. По словам профессора Леви, пока результат «не идеальный», но демонстрируются намного лучшие показатели, чем могут обеспечить существующие технологии. Интересным открытием стало то, что люди лгут по-разному - у одних деформируются мышцы щёк, у других - преимущественно бровей.

Как считают учёные, в будущем электроды не понадобятся. Достаточно мощные камеры и сложные алгоритмы машинного обучения позволят создать систему, распознающую ложь по изображениям высокого разрешения - в банке, в ходе полицейского расследования, в аэропорту, во время интервью при устройстве на работу.