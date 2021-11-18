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Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
13:22 18.11.2021 |
Исследователи из Израиля использовали обычные коммерческие сенсоры для разработки «детектора лжи» нового типа, по их словам он эффективнее любого другого известного метода. Технология предусматривает крепление к лицу электродов, регистрирующих сигналы от мышц при попытке обмана. В перспективе применение метода возможно и с использованием камер.
Исследование, проведённое учёными Тель-Авивского университета, основано на многолетних работах профессора Яэля Ханейна (Yael Hanein) - приклеенные к коже лица электроды регистрируют электрическую активность мышц и нервов. Коммерциализация технологии осуществляется с помощью стартапа X-trodes.
По словам профессора Дино Леви (Dino Levy), практически невозможно достоверно определить, когда собеседник лжёт, даже опытные детективы справляются с подобной задачей немногим лучше обычных людей. Существующие детекторы лжи настолько ненадёжны, что их результаты не принимаются большинством судов в качестве неопровержимого доказательства. Исследование было основано на предположении, что мышцы лица сокращаются, когда человек пытается обмануть, даже если внешне этого незаметно.
В ходе экспериментов использовались пары граждан, в которых один из участников должен был донести до собеседника заведомо ложную или достоверную информацию. Хотя его партнёр обычно не мог достоверно отличить правду от лжи, электроника справлялась с этим довольно хорошо. Сигналы от мышц, расположенных вблизи губ и над бровями, обрабатывались с помощью алгоритмов машинного обучения, после чего исследователи могли отличить неправду с «беспрецедентным» уровнем вероятности 73 %.
Пока проводятся только базовые исследования, поэтому и ложные утверждения были очень простыми. Задача намного усложнится в случае, если придётся анализировать быструю речь с множественными ложными и правдивыми утверждениями. По словам профессора Леви, пока результат «не идеальный», но демонстрируются намного лучшие показатели, чем могут обеспечить существующие технологии. Интересным открытием стало то, что люди лгут по-разному - у одних деформируются мышцы щёк, у других - преимущественно бровей.
Как считают учёные, в будущем электроды не понадобятся. Достаточно мощные камеры и сложные алгоритмы машинного обучения позволят создать систему, распознающую ложь по изображениям высокого разрешения - в банке, в ходе полицейского расследования, в аэропорту, во время интервью при устройстве на работу.
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