Финансовые новости
- |
- 18.11.21
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
09:41 18.11.2021 |
Украинская компания Grammarly привлекла раунд финансирования в 200 млн долларов, в результате чего капитализация выросла до 13 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на блог Grammarly.
Grammarly - частная компания, и в последний раунд в 2019 году ее оценка составляла 1 млрд долларов. Два года спустя стоимость выросла в 13 раз. Финансирование в 200 млн долларов является самым большим раундом в истории компании.
Среди тех, кто инвестировал в компанию в 2021 году - инвестиционные компании Baillie Gifford и BlackRock Inc.
В дальнейшем Grammarly планирует увеличивать привлечение благодаря партнерским программам с другими компаниями, например Samsung. Также стартап будет инвестировать в версию разработчиков, которая позволяет встроить сервисы Grammarly в собственные приложения.
Услугами компании пользуются Zoom, Cisco Systems, Dell Technologies и другие.
Стартап Grammarly в 2009 году создали трое киевлян: Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Сначала Шевченко и Литвин хотели разработать онлайн-сервис, который проверял бы произведения и рефераты студентов на плагиат. Сейчас это онлайн сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Вагнергейт» по версии Bellingcat: Какие проблемы ожидают Зеленского и Ермака
|Расследование Bellingcat о «вагнеровцах»: Какое участие принимали Зеленский и Ермак
|Хватит ли денег у государства на расходы до конца года?
|Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из «Укрнафты»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
|4 секунды до «сотни»: Changan и Huawei разработали стильный и быстрый кроссовер
|Теперь Microsoft будет обновлять Windows 10 лишь раз в год из-за Windows 11
|Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
|За год китайские компании почти в три раза увеличили выпуск литиевых аккумуляторов
Это интересно
|Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов
|Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года
|JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов
|Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
|BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren
|Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора
|Учёные передали данные при помощи быстрых нейтронов