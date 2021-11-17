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Теперь Microsoft будет обновлять Windows 10 лишь раз в год из-за Windows 11
17:19 17.11.2021 |
С выпуском свежей версии Windows 10 - November 2021 Update, также известной под внутренним номером 21H2, компания Microsoft объявила о новой политике по обновлению этой ОС.
Как объяснил один из топ-менеджеров Microsoft, Джон Кейбл (John Cable), компания переходит на ежегодные выпуски обновлений с новыми функциями для Windows 10, чтобы привести частоту обновлений в соответствии с Windows 11. Новая операционная система, Windows 11, также будет получать новые функции один раз в год.
С 2017 года Windows 10 получала крупные функциональные обновления каждые полгода. Джон Кейбл отметил, что следующее такое обновление Windows 10 запланировано уже на вторую половину 2022 года.
Кроме того, Microsoft подтвердила, что Windows 10 будет поддерживаться как минимум до 14 октября 2025 года. Поддержка самой свежей Windows 10 November 2021 Update в версиях Home (Домашняя) и Pro продлится 18 месяцев, а версии Enterprise и Education получат 30 месяцев обслуживания и поддержки, начиная с сегодняшнего дня.
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