Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности

Компания Meta (бывшая Facebook) известна своими инициативами, связанными с созданием метавселенной, в которой можно будет пользоваться AR- и VR-технологиями. Оказалось, уже в течение семи лет она работает над одним из самых амбициозных проектов - «тактильной» перчаткой, обеспечивающей почти реальные ощущения при касании или поглаживании виртуальных объектов и поверхностей.

Компания впервые продемонстрировала прототип, разработанный подразделением Reality Labs. Ожидается, что наряду с гарнитурами перчатки станут неотъемлемой частью виртуального взаимодействия.

Перчатка оснащена многочисленными надувными элементами - т. н. «пневмоприводами» или «актуаторами». Они расположены по поверхности ладони и пальцев перчатки. Прототип способен не только передавать касания, но и может служить в качестве VR-контроллера с помощью специальных маркеров, позволяющих VR-системам отследить движение пальцев.

Специальная система анализирует окружающую обстановку и меняет давление в отдельных надувных камерах, создавая ощущение соприкосновения с разными частями ладони. Например, коснувшись виртуального объекта кончиками пальцев, можно ощутить «обратную связь» в подушечках. Если взять в руку виртуальный объект, актуаторы станут жёстче, обеспечивая ощущение «сопротивления» поверхности. В совокупности с визуальными и аудиоэффектиами система обеспечивает довольно достоверный опыт взаимодействия с виртуальными предметами.

Известно, что компания работает над технологией почти с момента приобретения Oculus VR в 2014 году, а первый прототип с единственным актуатором в пальце появился в 2015 году.

По словам главы Reality Labs Майкла Абраша (Michael Abrash), даже на ранних этапах разработки ощущения были чрезвычайно реалистичными - например, создавалось полное ощущение касания керамики с учётом вибрации и звукового сопровождения. Технология не является уникальной - с подобными решениями экспериментируют многие компании, причём некоторые добавляют и термоэлементы, которые у Reality Labs не в приоритете.

При этом, если конкуренты создают собственные решения для врачей, военных, промышленности, то в Meta основную ставку сделали на массовый рынок - в создание метавселенной вкладываются и будут вкладываться миллиарды долларов. Разрабатываются и альтернативные контроллеры для новой реальности - для некоторых задач достаточно браслета, для других понадобится перчатка с тактильной обратной связью.

Тем не менее до массового производства моделей ещё очень далеко. С одной стороны, разработчики намерены увеличить число пневмоприводов с десятков до сотен или даже тысяч в течение нескольких лет. Пока технология позволяет ощутить только контуры объектов, невозможно оценить качество текстур - приходится «дорисовывать» их в воображении с помощью изображений и звуков.

С другой стороны, перчатки слишком велики и их ещё предстоит серьёзно уменьшить до размеров обычного галантерейного продукта.

Кроме того, их размеры необходимо адаптировать под руку каждого пользователя, иначе реалистичный эффект достигнут не будет. Плюс, стоит проблема очистки - такие аксессуары, как перчатки, необходимо стирать хотя бы время от времени. Также разработчикам предстоит придумать систему ограничения доступа к информации о пользователе - его поведенческих привычках и, в конце концов, модель может даже собирать информацию о вводимом тексте и другие сведения.

К сожалению, некоторые проблемы не представляется возможным решить на современном технологическом уровне. Ощущения от перчатки могут быть сколь угодно реалистичными, но ничто не помешает ей пройти сквозь виртуальный стол или виртуальную стену. В результате метавселенная превращается в некое подобие желе без твёрдых предметов.