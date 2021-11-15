Финансовые новости
- |
- 15.11.21
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Учёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
16:15 15.11.2021 |
В основе традиционной радиосвязи лежит электромагнитное излучение, однако учёные Ланкастерского университета (Великобритания) и Института Йожефа Стефана (Словения) в своём новом проекте смогли передать данные в цифровом формате, используя в основе быстрые нейтроны.
В рамках исследования учёные измерили спонтанную эмиссию быстрых нейтронов, испускаемых калифорнием-252 - радиоактивным изотопом, который производится ядерными реакторами. Далее они произвели модуляцию нейтронного поля, то есть потока свободных нейтронов, закодировав простейшие информационные элементы: слова, алфавит и случайным образом выбранные числа. Поток нейтронов попал на детектор, а выходные данные декодировались на ноутбуке, с помощью которого закодированная информация была восстановлена.
Для проверки работоспособности системы был проведён двойной слепой тест, в котором полученное на генераторе случайных чисел значение было закодировано без предварительного уведомления отправителей, после чего сигнал был передан и декодирован. Все тесты по передаче данных оказались успешными на 100 %.
Профессор Ланкастерского университета Малькольм Джойс (Malcolm Joyce) прокомментировал проект: «Мы демонстрируем потенциал излучения быстрых нейтронов в качестве среды беспроводной связи для случаев, где электромагнитная передача данных либо невозможна, либо ограничена по своей природе». Он уточнил, что быстрые нейтроны имеют преимущество перед электромагнитными волнами, которые ослабляются при прохождении через различные препятствия, в том числе металлические.
Данная технология может оказаться полезной в тех случаях, когда электромагнитные волны не работают, а прокладка кабеля не рекомендуется: защитные оболочки реакторов или металлические своды и переборки в морских сооружениях. Нейтронная связь пригодится и в чрезвычайных ситуациях, когда традиционные коммуникации не работают.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Конгресс США принял поправку, которая должна остановить «Северный поток-2»
|Численность и маневры. К чему готовится российская ударная группировка в ОРДЛО
|Маневры олигархов. Что думают о будущем Зеленского Пинчук и Коломойский
|Дилемма Саакашвили: Пойдет ли Зеленский на конфликт с пророссийским правительством Грузии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Учёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
|В Германии почти не осталось грабителей банков
|Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков
|SpaceX впервые испытала все шесть двигателей на прототипе Starship SN20
|Хакеры взломали электронную почту ФБР
|Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway
Это интересно
|Сеул объявил о планах войти в метавселенную
|По данным GM, поставки полупроводниковых изделий налаживаются
|Subaru представила первый серийный электрокар
|Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года
|Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту успешно состыковался с МКС
|Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет
|Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla