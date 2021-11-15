Учёные передали данные при помощи быстрых нейтронов

В основе традиционной радиосвязи лежит электромагнитное излучение, однако учёные Ланкастерского университета (Великобритания) и Института Йожефа Стефана (Словения) в своём новом проекте смогли передать данные в цифровом формате, используя в основе быстрые нейтроны.

В рамках исследования учёные измерили спонтанную эмиссию быстрых нейтронов, испускаемых калифорнием-252 - радиоактивным изотопом, который производится ядерными реакторами. Далее они произвели модуляцию нейтронного поля, то есть потока свободных нейтронов, закодировав простейшие информационные элементы: слова, алфавит и случайным образом выбранные числа. Поток нейтронов попал на детектор, а выходные данные декодировались на ноутбуке, с помощью которого закодированная информация была восстановлена.

Для проверки работоспособности системы был проведён двойной слепой тест, в котором полученное на генераторе случайных чисел значение было закодировано без предварительного уведомления отправителей, после чего сигнал был передан и декодирован. Все тесты по передаче данных оказались успешными на 100 %.

Профессор Ланкастерского университета Малькольм Джойс (Malcolm Joyce) прокомментировал проект: «Мы демонстрируем потенциал излучения быстрых нейтронов в качестве среды беспроводной связи для случаев, где электромагнитная передача данных либо невозможна, либо ограничена по своей природе». Он уточнил, что быстрые нейтроны имеют преимущество перед электромагнитными волнами, которые ослабляются при прохождении через различные препятствия, в том числе металлические.

Данная технология может оказаться полезной в тех случаях, когда электромагнитные волны не работают, а прокладка кабеля не рекомендуется: защитные оболочки реакторов или металлические своды и переборки в морских сооружениях. Нейтронная связь пригодится и в чрезвычайных ситуациях, когда традиционные коммуникации не работают.

