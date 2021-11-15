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Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков
12:50 15.11.2021 |
13 ноября компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с мыса Канаверал, штат Флорида. Благодаря этому запуску SpaceX вывела на орбиту ещё 53 спутника Starlink.
Ракета Falcon 9 стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал в 7:19 утра по восточному стандартному времени и запустила спутники примерно через 16 минут после запуска. Многоразовая первая ступень ракеты, которая использовалась для нескольких запусков, включая первый пилотируемый испытательный полет космического корабля SpaceX Crew Dragon, успешно вернулась и приземлилась на беспилотный корабль «Просто прочтите инструкции» в Атлантическом океане.
Основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) подтвердил на своей страничке в социальной сети Twitter, что это 129 успешный орбитальный запуск SpaceX.
Ранее на прошлой неделе SpaceX отправила на Международную космическую станцию четырёх астронавтов, включая 600-го человека, достигшего космоса за 60 лет.
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