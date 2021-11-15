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SpaceX впервые испытала все шесть двигателей на прототипе Starship SN20
12:38 15.11.2021 |
Глава компании SpaceX Илон Маск в своём твиттере сообщил, что впервые все шесть двигателей на прототипе корабля Starship SN20 испытаны зажиганием. Ранее прототип SN20 по отдельности проходил статические огневые тесты для отдельных атмосферных и вакуумных двигателей Raptor.
Прототип Starship SN20 готовится к первому орбитальному полёту, в рамках которого он должен выйти в космос. Для этого на нём установлены три атмосферных двигателя и три для работы в условиях вакуума. Успешное зажигание всех шести двигателей на прототипе приближает момент прыжка на орбиту.
В то же время компания ещё не испытывала прототип ускорителя Super Heavy B4. Без этого разгонного блока с десятком-другим двигателей выход в космос будет невозможен. В завершённом виде на ускоритель будут устанавливаться 29 «рапторов», но о количестве двигателей на Super Heavy B4 пока не сообщается.
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