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По данным GM, поставки полупроводниковых изделий налаживаются
09:26 12.11.2021 |
Компания General Motors (GM) ощущает, как улучшается ситуация с поставками полупроводниковых изделий. Об этом её представитель сообщил агентству Reuters. Сейчас большинство сборочных заводов GM в Северной Америке снова работает на регулярной основе.
«Фактически, неделя 1 ноября стала первым случаем с февраля, когда ни один из наших сборочных заводов в Северной Америке не простаивал из-за нехватки микросхем», - приводит источник слова представителя GM.
Как известно, дефицит полупроводниковых изделий, поразивший многие отрасли, особенно заметно проявился в автомобилестроении. Многие автопроизводители вынуждены приостанавливать производство или упрощать комплектацию машин.
Прибыль GM в третьем квартале оказалась ниже ожиданий. Сказался не только глобальный дефицит полупроводниковой продукции, но и рост цен на сырье. По оценке компании, эти факторы продолжат отрицательно влиять на показатели до конца 2022 года.
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