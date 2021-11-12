По данным GM, поставки полупроводниковых изделий налаживаются

Компания General Motors (GM) ощущает, как улучшается ситуация с поставками полупроводниковых изделий. Об этом её представитель сообщил агентству Reuters. Сейчас большинство сборочных заводов GM в Северной Америке снова работает на регулярной основе.

«Фактически, неделя 1 ноября стала первым случаем с февраля, когда ни один из наших сборочных заводов в Северной Америке не простаивал из-за нехватки микросхем», - приводит источник слова представителя GM.

Как известно, дефицит полупроводниковых изделий, поразивший многие отрасли, особенно заметно проявился в автомобилестроении. Многие автопроизводители вынуждены приостанавливать производство или упрощать комплектацию машин.

Прибыль GM в третьем квартале оказалась ниже ожиданий. Сказался не только глобальный дефицит полупроводниковой продукции, но и рост цен на сырье. По оценке компании, эти факторы продолжат отрицательно влиять на показатели до конца 2022 года.