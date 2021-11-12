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Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту успешно состыковался с МКС
08:23 12.11.2021 |
Пилотируемый космический корабль SpaceX Crew Dragon успешно доставил четверых астронавтов на Международную космическую станцию в рамках миссии Crew-3. В 18:32 по времени восточного побережья США (01:32 EET) капсула в автоматическом режиме состыковалась с орбитальной станцией.
Напомним, космический корабль Crew Dragon был запущен в космическое пространство менее суток назад с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Старт проводился с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде 11 ноября в 05:05 EET. Этому пуску предшествовали несколько задержек, которые возникали из-за плохих погодных условий в районе запуска ракеты, а также проблем со здоровьем одного из членов экипажа.
После стыковки Crew Dragon с МКС экипаж корабля приступил к проведению подготовительных работ перед открытием люка. В 03:25 EET люк был открыт, после чего астронавты смогли перебраться на борт МКС. В рамках миссии Crew-3 на орбитальную станцию прибыли американские астронавты Раджа Чари (Raja Chari), Том Маршбёрн (Tom Marshburn) и Кайла Баррон (Kayla Barron), а также представитель Европейского космического агентства Маттиас Маурер (Matthias Maurer). Они присоединились к экипажу МКС, который состоит из российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая (Mark Vande Hei).
Четыре новых жителя орбитальной станции проведут следующие шесть месяцев в космосе. Они будут работать над более чем 200 научными экспериментами, а также осуществят несколько выходов в открытый космос. В следующий раз астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США будут доставлены на МКС в рамках миссии Crew-4, проведение которой запланировано на апрель следующего года.
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