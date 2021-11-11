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В США представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы
08:51 11.11.2021 |
Двухпартийная группа американских конгрессменов представила законопроект, который позволит пользователям контролировать работу алгоритмов, формирующих их онлайн-опыт.
В случае принятия закон обяжет компании, подобные Meta, разработать «прозрачные» алгоритмы, не использующие личные данные для выработки рекомендаций.
Платформы, которые продолжат использовать существующие системы, должны информировать посетителей об использовании их персональных данных для работы функции. Уведомление может быть разовым, но его необходимо представить «четко и на видном месте», говорится в документе.
Кроме этого, пользователи смогут отключить функцию персонализированных рекомендаций.
«Потребители должны иметь возможность взаимодействовать с интернет-платформами, не подвергаясь манипуляциям со стороны секретных алгоритмов, основанных на пользовательских данных», - заявил член Палаты представителей Конгресса США Кен Бак.
Согласно проекту, ограничения не коснутся алгоритмов поисковых служб или систем рекомендаций, требующих от пользователя ввода определенных данных, таких как запрос ближайших кафе или песен конкретного исполнителя.
Инструменты модерации контента, которые отображают статьи, видео или сообщения для определенных возрастных групп, также смогут работать без изменений.
Представленный законопроект нацелен на крупные технологические компании. Ограничения не коснутся организаций, имеющих менее миллиона пользователей, до 500 сотрудников или чьи доходы не превышают $50 млн за последние три года.
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