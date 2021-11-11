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Американцы, вероятно, не вернутся на Луну в означенные ранее сроки. NASA говорит о возможном полёте не ранее 2025 года
23:26 10.11.2021 |
Итак, люди всё же не вернутся на Луну в 2024 году. NASA скорректировало планы программы Artemis, и теперь высадка астронавтов на наш естественный спутник состоится не ранее 2025 года.
Об этом рассказал администратор управления Билл Нельсон (Bill Nelson).
«Мы довольны тем, что Суд по федеральным претензиям США провел тщательную оценку процесса выбора NASA поставщика для системы приземления (HLS), и мы уже возобновили переговоры со SpaceX. Ясно, что мы все стремимся вернуться к совместной работе и установить новые сроки для наших первоначальных лунных демонстрационных миссий. Как можно быстрее и безопаснее вернуться на Луну - приоритетная задача агентства. Однако с учетом недавнего судебного процесса и других факторов первая высадка человека на Луну в рамках программы Artemis, вероятно, состоится не ранее 2025 года».
То есть точных сроков Нельсон не обозначил. С одной стороны, его формулировка оставляет надежды на сохранение старого плана по высадке в 2024 году, с другой - не даёт гарантий на это даже в 2025 году. Как минимум NASA говорит о том, что первый пилотируемый полёт космического корабля Orion должен состояться не позднее мая 2024 года. Но это будет полёт вокруг Луны без посадки.
В данном случае проблемой NASA называет судебный иск со стороны Blue Origin, который был подан из-за того, что управление выбрало SpaceX в качестве партнёра для создания посадочного модуля миссии Artemis. Кроме того, масштабы проекта выросли, что привело к сбою в цепочке поставок, а также были проблемы с отсутствием финансирования.
Что интересно, о скафандрах NASA пока ничего не говорит. Напомним, недавно управление официально заявило, что отказывается от разработки собственных скафандров нового поколения после 14 лет работы и готово покупать их у сторонних компаний. Однако пока, судя по всему, никто официально не откликнулся на это предложение, и вопрос со скафандрами для миссии остаётся открытым.
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