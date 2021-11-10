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Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
13:22 10.11.2021 |
Молодая американская компания Hermeus представила полномасштабный прототип гиперзвукового беспилотного летательного аппарата Quarterhorse, который будет летать в пять раз быстрее скорости звука. Hermeus смогла заключить договор с ВВС США на изготовление трёх летающих прототипов гиперзвуковых БПЛА многоразового использования. Демонстрация первого полномасштабного прототипа сопровождалась запуском двигателя в режиме форсажа.
Договор с ВВС США был заключён в начале августа этого года. В рамках договора Hermeus за три года построит и испытает в воздухе три прототипа с использованием прототипов многоразовой гиперзвуковой силовой установки. Это редкость даже среди немногочисленных разработчиков гиперзвуковых летательных аппаратов. Большинство из них не рассчитывают на многократное использование гиперзвуковых двигателей.
Многоразовая силовая установка позволит воплотить в жизнь более амбициозный проект - создать к 2029 году пассажирский гиперзвуковой самолёт. На таком самолёте перелёт из Нью-Йорка в Лондон продлится всего полтора часа вместо обычных семи. Также по заказу военных компания разрабатывает проект гиперзвукового «Борта №1» для президента США.
Представленный в 2019 году проект гиперзвукового БПЛА Quarterhorse представляет собой аппарат длиной около 12 метров с размахом крыла три метра. Дальность полёта составит 7400 км. Двигательная установка создаётся на базе двигателя GE J85 как турбореактивный двигатель комбинированного цикла. Скорость БПЛА будет в пять раз превышать скорость звука. Показанный полноразмерный макет прототипа не предназначен для лётных испытаний, но для придания ему солидности в макет встроили двигательную установку и в присутствии влиятельных зрителей запустили в режиме форсажа.
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