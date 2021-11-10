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Некоторые BMW лишились сенсорных экранов из-за дефицита микроэлектроники
11:46 10.11.2021 |
BMW для США начали выпускать без сенсорных экранов в ноябре. Все указанные модели продолжают комплектовать фирменной медиасистемой iDrive, однако управляется она не путем нажатия на дисплей, а физическим поворотным контроллером. В качестве компенсации за отсутствие тачскрина дилеры BMW в США предлагают покупателям скидку в 500 долларов.
«Глобальный дефицит чипов продолжает влиять на автопроизводителей по всему миру. Мы активно работаем над ситуацией вместе с нашими поставщиками, но пока не можем дать никаких прогнозов», - сказал представитель BMW USA.
Проблемы с поставками компонентов заставляют многих производителей сокращать списки оснащения и временно лишать машины «сложной» электроники. Помимо США, BMW испытывает сложности и в Великобритании. Какие функции и модели затронуты, пока неизвестно, однако и на островах баварской марке пришлось прибегнуть к «ограничениям в оснащении», сообщает издание.
В сентябре представители Daimler и BMW сказали, что намерены ограничивать объемы поставок автомобилей даже когда дефицит электронных компонентов уйдет в прошлое. Искусственный дефицит позволит им сохранять высокие цены на свою продукцию, которые удалось установить во время пандемии, и поддерживать более «люксовый» имидж.
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