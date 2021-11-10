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Мобильные игры Netflix стали доступны на устройствах под управлением iOS
11:04 10.11.2021 |
Стриминговый сервис Netflix объявил о расширении платформенной географии своих мобильных игр. С сегодняшнего дня, 10 ноября, интерактивные развлечения стали доступны на устройствах под управлением iOS.
Как и в случае с запуском на Android неделей ранее, подписчикам Netflix в рамках новой инициативы компании пока доступно лишь пять игр: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up.
В ближайшее время (когда именно, не сообщается) библиотеку Netflix Games также пополнит анонсированный вчера скоростной ритмический раннер Hextech Mayhem: A League of Legends Story.
Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) предупредил, что на iOS загрузка игр Netflix не будут доступна в общем приложении - проекты придётся по отдельности скачивать из App Store.
Для доступа к интерактивным развлечениям от подписчиков Netflix не понадобится дополнительных вложений, а в самих играх нет «никакой рекламы, дополнительных платежей и покупок в приложении».
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