Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей

Одна из крупнейших в США торговых сетей - Walmart, применяет беспилотные технологии для доставки бакалейных товаров без водителя, «страхующего» автопилот в кабине. Компания использовала решения стартапа Gatik родом из Кремниевой долины. Грузовики работают ежедневно по 12 часов на «кольце» протяжённостью чуть более 10 км.

Два полностью беспилотных грузовика работают ещё с августа по 12 часов ежедневно. Машины с системами Gatik доставляют бакалею со склада Walmart в магазин Walmart Neighborhood Market в Бентонвилле (шт. Арканзас, США) - здесь расположена штаб-квартира компании.

Реализацию программы начали в декабре 2020 года после получения разрешений местных регуляторов. Летом компании полностью перестали использовать настоящих водителей для контроля транспорта. Партнёрство фокусируется на т.н. «средней миле» - доставке со склада ретейлеру.

Walmart тестирует автономные грузовики Gatik в рамках перехода к модели размещения складов ближе к конечным потребителям. По словам представителей бизнеса, прежняя модель предусматривала наличие гигантского склада в 4-5 часах езды от конечного потребителя, но теперь она не работает. Бакалейному бизнесу необходимо размещать склады ближе к покупателю и уменьшать их вместимость. Возрастает и необходимость в частых поездках для своевременной доставки в пункты выдачи.

Известно, что сеть супермаркетов Kroger совместно с техностартапом Nuro тестирует автономную доставку на «последней миле» с 2018 года. Albertsons, управляющая несколькими сетями супермаркетов, тестирует аналогичные методы доставки совместно со стартапом Tortoise на севере Калифорнии, причём «водители» используют контроллеры Xbox для дистанционного управления грузовиками.

По данным Gatik, автономный транспорт может снизить стоимость логистики в бакалейном бизнесе на 30 %. При этом маржинальность торговли бакалеей сегодня составляет порядка всего 2-4 %. Кроме того, как ожидается, использование беспилотников позволит сделать менее острой проблему нехватки кадров в некоторых отраслях.