Финансовые новости
- |
- 10.11.21
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей
09:09 10.11.2021 |
Одна из крупнейших в США торговых сетей - Walmart, применяет беспилотные технологии для доставки бакалейных товаров без водителя, «страхующего» автопилот в кабине. Компания использовала решения стартапа Gatik родом из Кремниевой долины. Грузовики работают ежедневно по 12 часов на «кольце» протяжённостью чуть более 10 км.
Два полностью беспилотных грузовика работают ещё с августа по 12 часов ежедневно. Машины с системами Gatik доставляют бакалею со склада Walmart в магазин Walmart Neighborhood Market в Бентонвилле (шт. Арканзас, США) - здесь расположена штаб-квартира компании.
Реализацию программы начали в декабре 2020 года после получения разрешений местных регуляторов. Летом компании полностью перестали использовать настоящих водителей для контроля транспорта. Партнёрство фокусируется на т.н. «средней миле» - доставке со склада ретейлеру.
Walmart тестирует автономные грузовики Gatik в рамках перехода к модели размещения складов ближе к конечным потребителям. По словам представителей бизнеса, прежняя модель предусматривала наличие гигантского склада в 4-5 часах езды от конечного потребителя, но теперь она не работает. Бакалейному бизнесу необходимо размещать склады ближе к покупателю и уменьшать их вместимость. Возрастает и необходимость в частых поездках для своевременной доставки в пункты выдачи.
Известно, что сеть супермаркетов Kroger совместно с техностартапом Nuro тестирует автономную доставку на «последней миле» с 2018 года. Albertsons, управляющая несколькими сетями супермаркетов, тестирует аналогичные методы доставки совместно со стартапом Tortoise на севере Калифорнии, причём «водители» используют контроллеры Xbox для дистанционного управления грузовиками.
По данным Gatik, автономный транспорт может снизить стоимость логистики в бакалейном бизнесе на 30 %. При этом маржинальность торговли бакалеей сегодня составляет порядка всего 2-4 %. Кроме того, как ожидается, использование беспилотников позволит сделать менее острой проблему нехватки кадров в некоторых отраслях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Черненко: "Слуги народа" в нормальном понимании слова «партия» не существует
|Мигрантские войны: Направит ли Лукашенко свою армию беженцев в сторону Украины
|«Пятый» и «Прямой» уже не закроешь. Как Порошенко отбивает атаку Зеленского
|Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии
|Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
|Некоторые BMW лишились сенсорных экранов из-за дефицита микроэлектроники
|Средняя сума уплаченных вымогателям выкупов в США превышает $6 млн
|Мобильные игры Netflix стали доступны на устройствах под управлением iOS
|Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей
Это интересно
|Tesla стала поставщиком электроэнергии в Техасе
|Instagram готовится ввести платные подписки на каналы
|Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю
|Американский стартап Helion Energy пообещал запустить эффективный термоядерный реактор к 2024 году
|США ослабили санкции в отношении Huawei: компания получила доступ к быстрой ОЗУ LPDDR5 объёмом 12 ГБ
|Европол арестовал семь подозреваемых в связях с хакерами из REvil
|США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины