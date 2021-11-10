Microsoft представила упрощённую Windows 11 SE для дешёвых ноутбуков

Компания Microsoft представила сегодня упрощённую версию операционной системы Windows 11, ориентированную на недорогие ноутбуки для школьников и студентов - Windows 11 SE.

Фактически, это новая попытка Microsoft составить конкуренцию Google с её Chrome OS и дешёвыми хромбуками для сектора образования.

Ранее компания пробовала использовать S-режим, который по сути блокировал Windows 10 для приложений, загруженных не из Microsoft Store. Ограничение больше раздражало конечных пользователей и учебные заведения, поскольку в Microsoft Store было недостаточно приложений.

Windows 11 SE использует другой подход. В этом направлении Microsoft двигалась с Windows 10X прежде чем отменила данную версию ОС.

Windows 11 SE будет доступна только в предустановленном виде на недорогих устройствах и только для учебных заведений и образовательных учреждений. Windows 11 SE оптимизирована для Microsoft Edge, Office и облачных служб Microsoft, однако эта ОС не ограничивается только приложениями Microsoft.

Пейдж Джонсон, руководитель отдела маркетинга Microsoft в сфере образования, пояснил:

«Windows 11 SE также поддерживает сторонние приложения, в том числе Zoom и Chrome, потому что мы хотим дать школам возможность использовать то, что им лучше всего подходит».

Интересно, что Microsoft Store на таких ноутбуках будет отсутствовать, но администраторы смогут устанавливать любые приложения платформы Universal Windows Platform (UWP) или даже Win32.

Из других ограничений - приложения всегда запускаются в полноэкранном режиме, а несколько макетов Snap Layouts отменены в пользу одного режима, когда приложения размещаются бок о бок. Новый раздел «Виджеты» Windows 11 также был удален из SE, поскольку Microsoft обнаружила, что он отвлекает в учебном процессе.

Microsoft Edge настроен на поддержку расширений Chrome, что по умолчанию отключено в Windows 11. Отмечается, что многие школы в США полагаются на расширения Chrome при использовании Chrome OS. Файлы OneDrive хранятся локально на каждом устройстве, чтобы студенты могли получить к ним доступ офлайн.

В ближайшие месяцы ожидается появление ноутбуков с Windows 11 SE от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo.