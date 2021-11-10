Instagram готовится ввести платные подписки на каналы

Ранее в этом году разработчиками Instagram уже озвучивалось намерение изучить вопрос введения подписок на каналы авторов контента. Заплатившие пользователи, например, могли бы получить доступ к эксклюзивному контенту. По некоторым данным, недавно социальная сеть добавила опции платы за подписки в американскую версию приложения.

По данным сервисов Sensor Tower и Apptopia, в числе прочего отслеживающих данные об эволюции приложений, в описании Instagram в App Store появились важные изменения. Стоит отметить, что именно эти компании первыми обнаружили «премиальный» сервис Twitter Blue ещё до официального анонса платных функций. От специалистов не укрылось и появление платной опции Instagram Subscriptions в описании приложения.

По данным Sensor Tower, описание появилось в американской версии Apple App Store ещё 1 ноября, стоимость подписки составила $4,99. Позже добавился вариант стоимостью $0,99. До этого, как указывают в компании, имелась возможность приобретения т. н. Instagram Badges - виртуальных товаров, которые фанаты какой-либо звезды соцсетей могут приобрести, чтобы поддержать любимых авторов контента во время прямых трансляций, - по цене от $0,99 до $4,99. Новую функциональность в описании заметили и некоторые пользователи.

В норме Instagram тестирует новые функции с небольшими группами авторов контента до того, как сделать их доступными для всех. Поэтому, если возможность подписки появится у некоторых пользователей в США, остальные могут не увидеть её ещё довольно долго.

Этим летом компания уже сообщала о возможном появлении функции Exclusive Stories, позволяющей платить за истории, доступные только тем, кто заплатил за премиальный контент.

Instagram — не единственная социальная сеть, готовая поощрять таланты. Имеются прямые конкуренты вроде TikTok, Snap, Pinterest, YouTube. В сентябре собственную платформу с подписками Super Follows запустила Twitter.