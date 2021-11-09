В течение последнего года подразделение смартфонов Huawei постепенно сдаёт свои позиции на мировом рынке смартфонов, хотя ещё пару лет назад компания собиралась возглавить его. Всему виной американские санкции, из-за которых Huawei не может закупить оборудование с технологиями США.

Ограничения в основном распространяются на закупку однокристальных систем с поддержкой технологий 5G, однако теперь также стало известно, что компания также не имели возможности покупать у поставщиков модули на 12 ГБ оперативной памяти для смартфонов.

Теперь же стало известно, что компания планирует начать продажи моделей с 12 ГБ оперативной памяти для своих существующих флагманских моделей, включая серии Huawei P50 и Huawei Mate 40. Смартфон Huawei P50, который был выпущен ранее в этом году, был в основном доступен с 8 ГБ ОЗУ, при этом версий с 12 ГБ было очень немного и на большинстве платформ смартфонов попросту не было в наличии.

США ослабили санкции в отношении Huawei: компания получила доступ к быстрой ОЗУ LPDDR5 объёмом 12 ГБ

Источник в Weibo подтвердил, что американские санкции также подразумевали, что китайский технологический гигант может продавать только смартфоны с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Однако недавно ограничение было ослаблено, что позволило Huawei получить доступ к более быстрой оперативной памяти LPDDR5 объёмом 12 ГБ. Инсайдеры также предполагают, что бренд может сначала выпустить версию складного смартфона Mate X2 с 12 ГБ ОЗУ.

В следующем году должна быть представлена серия Huawei Mate 50, однако она также не будет иметь модема для работы в сетях пятого поколения.