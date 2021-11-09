Финансовые новости
- |
- 09.11.21
- |
- 12:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины
09:57 09.11.2021 |
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении предполагаемых членов хакерской группировки REvil, также известной как Sodinokibi и занимающейся вымогательством и шантажом в интернете. В черный список внесены гражданин РФ Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский, заявило в понедельник, 8 ноября, министерство финансов США. Кроме того, санкции наложены на базирующийся в Эстонии и Латвии интернет-ресурс Chatex.
По данным Вашингтона, Полянин и Васинский входят в хакерскую группировку, которая получила путем кибершантажа более 200 миллионов долларов в криптовалюте - биткоинах и монеро. В частности, оба предполагаемых киберпреступника причастны к случаям вымогательства в структурах США.
Согласно этой информации, Васинский участвовал в кибершантаже не менее чем девяти американских компаний, в том числе, в отношении IT-фирмы Kaseya в июле текущего года. Полянину вменяется в вину применение вирусов-вымогателей в отношении правительственных учреждений США и частных компаний. Интернет-ресурс Chatex внесен в санкционный список, поскольку он содействовал финансовым операциям злоумышленников. На сайте Chatex указывается, что он является "криптобанком".
Госдепартамент объявил вознаграждение за информацию о главарях REvil
Между тем Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых фигурах REvil и их местонахождении. Кроме того, до 5 миллионов долларов может получить тот, кто поможет арестовать лиц, попытавшихся участвовать в деятельности хакерской группировки, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Генпрокурор США Меррик Гарланд сообщил, что Евгений Полянин завладел в общей сложности суммой около 13 миллионов долларов, при этом США вернули 6,1 миллиона из этой суммы. По его данным, Полянин совершил около 3 тысяч атак с применением вирусов-вымогателей, Васинский - около 2,5 тысячи кибератак, которые принесли ему 2,3 миллиона долларов.
Васинский задержан в Польше, Полянин - на свободе
В свою очередь Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что Васинский был задержан 8 октября в Польше, где он ожидает процесса по его экстрадиции в Соединенные Штаты. ФБР также объявило Евгения Полянина в розыск. Ведомство предполагает, что он "находится в России - возможно, в Барнауле". По данным американских властей, Васинскому 22 года, Полянину - 28 лет.
Хакеры REvil совершили за последнее время ряд резонансных кибератак с требованием выкупа за разблокировку систем. В начале июля группировка взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносный апдейт, в результате которого пострадали тысячи клиентов этой американской фирмы: хакеры путем шифрования данных заблокировали целые системы бухгалтерского учета. Атака затронула тысячи компаний по всему миру. За возвращение доступа к поврежденным компьютерным системам взломщики первоначально запросили 70 миллионов долларов, однако позднее в беседе с журналистом Reuters назвали сумму в 50 миллионов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Преемник или преемница: Кто возглавит партию «Слуга народа» вместо Корниенко
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Арахамия может заменить Корниенко во главе «Слуги народа»
|Список Разумкова: Сможет ли опальный экс-спикер спровоцировать досрочные выборы парламента
|Двойное дно Разумкова. Сумеет ли «Разумная политика» расколоть «Слугу народа»
|Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ослабили санкции в отношении Huawei: компания получила доступ к быстрой ОЗУ LPDDR5 объёмом 12 ГБ
|Европол арестовал семь подозреваемых в связях с хакерами из REvil
|США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины
|AMD представила новые серверные процессоры Epyc
|AMD представила первые в мире видеокарты на основе двухчипового графического процессора. Это ускорители линейки Instinct MI200
|В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
Это интересно
|Porsche научится предсказывать поломки автомобилей
|Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota
|Шведский производитель беспилотных грузовиков Einride вышел на рынок США
|В Porsche назвали три условия возвращения в Формулу-1
|Полностью электрический Range Rover появится в 2024 году
|У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок
|Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида