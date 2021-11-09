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AMD представила новые серверные процессоры Epyc
09:19 09.11.2021 |
Новые CPU всё ещё относятся к третьему поколению Epyc и основаны на всё той же архитектуре Zen 3. Но они получили дополнительную кэш-память третьего уровня, реализованную посредством технологии 3D V-Cache. Благодаря этому объём кэш-памяти у новых CPU просто огромный: он составляет 768 МБ! В данном случае это обычный внутренний кэш объёмом 256 МБ, как у обычных Epyc третьего поколения и плюс дополнительные восемь микросхем памяти по 64 МБ (по одной микросхеме на каждый чиплет). Сама AMD вообще говорит о 804 МБ кэш-памяти, но в данном случае просто считается ещё и кэш-память второго уровня (32 МБ). В остальном отличий от прошлогодних CPU практически нет: ядер осталось столько же, частоты изменились минимально.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частоты, ГГц
|Кэш-память L3, МБ
|TDP, Вт
|Epyc 7773X
|64/128
|2,2-3,5
|512+256
|280
|Epyc 7573X
|32/64
|2,8-3,6
|512+256
|280
|Epyc 7473X
|24/48
|2,8-3,7
|512+256
|240
|Epyc 7373X
|16/32
|3,05-3,8
|512+256
|240
AMD говорит о приросте производительности в широких пределах: от 33% до 66%, но прирост обеспечен исключительно кэш-памятью, а это значит, что он будет проявляться не во всех задачах. Зато сокет не изменился, и старые системные платы будут поддерживать новые CPU после обновления BIOS. Процессоры станут доступны в составе готовых систем в начале следующего года.
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