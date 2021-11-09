AMD представила новые серверные процессоры Epyc

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

AMD представила новые серверные процессоры Epyc

 

Новые CPU всё ещё относятся к третьему поколению Epyc и основаны на всё той же архитектуре Zen 3. Но они получили дополнительную кэш-память третьего уровня, реализованную посредством технологии 3D V-Cache. Благодаря этому объём кэш-памяти у новых CPU просто огромный: он составляет 768 МБ! В данном случае это обычный внутренний кэш объёмом 256 МБ, как у обычных Epyc третьего поколения и плюс дополнительные восемь микросхем памяти по 64 МБ (по одной микросхеме на каждый чиплет). Сама AMD вообще говорит о 804 МБ кэш-памяти, но в данном случае просто считается ещё и кэш-память второго уровня (32 МБ). В остальном отличий от прошлогодних CPU практически нет: ядер осталось столько же, частоты изменились минимально.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частоты, ГГц Кэш-память L3, МБ TDP, Вт
Epyc 7773X 64/128 2,2-3,5 512+256 280
Epyc 7573X 32/64 2,8-3,6 512+256 280
Epyc 7473X 24/48 2,8-3,7 512+256 240
Epyc 7373X 16/32 3,05-3,8 512+256 240

AMD говорит о приросте производительности в широких пределах: от 33% до 66%, но прирост обеспечен исключительно кэш-памятью, а это значит, что он будет проявляться не во всех задачах. Зато сокет не изменился, и старые системные платы будут поддерживать новые CPU после обновления BIOS. Процессоры станут доступны в составе готовых систем в начале следующего года.

По материалам: ixbt.com
 

ПО РУБРИКАМ

12:07 Биржи АТР 9 ноября в основном выросли на фоне динамики в США

11:48 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.11.2021

10:37 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 08.11.21

10:35 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.11.21

10:31 Остаток средств на корсчетах банков 09.11.21

08:28 ПУМБ рассматривает покупку Идея Банка – член набсовета Фонда Рината Ахметова

08:21 Цена биткоина обновила исторический максимум

08:09 Золото дешевеет 8 ноября в рамках коррекции

08:05 Курс доллара 9 ноября слабеет к евро и иене на ожиданиях по монетарной политике центробанков в инфляции

07:54 Биржи США 8 ноября закрылись ростом основных индексов

08.11 Бизнес быстро распродает валюту

08.11 Нацбанк в течение недели 1 - 5 ноября выкупил на межбанке 314,5 млн долларов

08.11 Депозитные ставки для физлиц 08.11.21

08.11 Уже 18 банков автоматически могут блокировать счета граждан по требованию исполнителей

08.11 Курс доллара 8 ноября слабо меняется к евро и иене в ожидании данных по инфляции

• дальше…

09:44 Верховный суд в Минске ликвидировал Общество белорусского языка

09:37 Беларусь на 25 лет продлила размещение в стране двух военных объектов РФ - росСМИ

09:34 Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по «Северному потоку - 2»

08.11 Реальные доходы населения в ОЭСР во II кв. упали, несмотря на сильный рост ВВП

08.11 В Чехии либеральные партии подписали коалиционное соглашение

08.11 США отправили в Украину два патрульных катера Island - новую часть помощи для безопасности

08.11 Беларусь об огромной группе мигрантов на границе Польши: «Самоорганизовались»

08.11 В Польше созывают войска территориальной обороны на помощь пограничникам

08.11 При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД Ирака

08.11 Закон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту США

08.11 Президент Никарагуа Даниэль Ортега готовится выиграть свои пятые выборы

08.11 Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось

08.11 План Байдена принят: США вложат в инфраструктуру 1,2 триллиона долларов

08.11 Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России

08.11 CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины

• дальше…

05.11 Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - Ляшко

05.11 В ЕС согласовали исключение Украины из «зеленого списка» на следующей неделе - СМИ

04.11 Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через «Дию»

04.11 Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

03.11 В Киеве уже можно «арендовать» публичные паркоместа

02.11 Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

29.10 Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

29.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

28.10 С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко

28.10 Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

27.10 Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

27.10 Приватизация «Большевика». Василий Хмельницкий рассказал, что построят на месте завода

• дальше…

11:57 Преемник или преемница: Кто возглавит партию «Слуга народа» вместо Корниенко

11:48 Виталий Бала: Арахамия может заменить Корниенко во главе «Слуги народа»

08:53 Список Разумкова: Сможет ли опальный экс-спикер спровоцировать досрочные выборы парламента

08.11 Порошенко передал акции «5 канала» и «Прямого» журналистам, создавшим холдинг «Вільні медіа»

08.11 Двойное дно Разумкова. Сумеет ли «Разумная политика» расколоть «Слугу народа»

08.11 США отправили в Украину два патрульных катера Island - новую часть помощи для безопасности

08.11 Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым

08.11 Разумков обнародовал список нардепов, которые войдут в МФО «Разумная политика»

08.11 Пристанище для непослушных «слуг»: Взлетит ли «Умная политика» Разумкова

08.11 Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России

08.11 CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины

08.11 Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского

08.11 Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»

08.11 Жадность Дизеля. В чем суть разборок ФСБ с командирским составом ихтамнетов в ОРДЛО

05.11 Остался только Коломойский: Как интервью Авакова показало, что олигархи объединились против Зеленского

• дальше…

11:05 США ослабили санкции в отношении Huawei: компания получила доступ к быстрой ОЗУ LPDDR5 объёмом 12 ГБ

10:03 Европол арестовал семь подозреваемых в связях с хакерами из REvil

09:57 США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины

09:19 AMD представила новые серверные процессоры Epyc

09:11 AMD представила первые в мире видеокарты на основе двухчипового графического процессора. Это ускорители линейки Instinct MI200

08.11 В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

08.11 BMW 7-Series нового поколения получит автопилот третьего уровня

08.11 Компания Audi представила обновленный A8

08.11 Porsche научится предсказывать поломки автомобилей

05.11 Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota

05.11 Шведский производитель беспилотных грузовиков Einride вышел на рынок США

05.11 В Porsche назвали три условия возвращения в Формулу-1

05.11 Полностью электрический Range Rover появится в 2024 году

04.11 У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок

04.11 В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно