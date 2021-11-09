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Дионисий Галикарнасский
AMD представила первые в мире видеокарты на основе двухчипового графического процессора. Это ускорители линейки Instinct MI200
09:11 09.11.2021 |
Видеокартами их можно называть условно, так как речь всё же о специализированном ускорителе, ориентированном на ЦОД и серверы, однако технологически это именно GPU и именно видеокарты, просто созданные не для игр.
Итак, на данный момент речь идёт о двух моделях: Instinct MI250 и Instinct MI250X. Технически они отличаются только количеством активных потоковых процессоров в GPU.
Сердцем обеих новинок служит новый графический процессор под кодовым именем Aldebaran. Он производится по техпроцессу 6 нм и опирается на архитектуру CDNA2. В случае Instinct MI250X у него 220 активных вычислительных блоков, то есть 14 080 потоковых процессоров, а у Instinct MI250 это соответственно 208 блоков и 13 312 потоковых процессоров. Частота GPU в обоих случаях составляет около 1,7 ГГц. 128 ГБ памяти HBM2E работает на частоте 3,2 ГГц, что в совокупности с 8192-разрядной шиной обеспечивает пропускную способность в 3,2 ТБ/с.
В итоге производительность старшей модели составляет 47,9 TFLOPS (FP32 и FP64) и 383 TFLOPS (FP16), а у младшей соответствующие показатели составляют 45,3, 47,9 и 362 TFLOPS. Однако AMD даёт ещё одно значение для карт - матричную производительность (Matrix Performance). У MI250X это 95,7 TFLOPS (FP32 и FP64), а у MI250 - 90,5 TFLOPS. По итогу AMD не только называет новые решения первыми ускорителями класса Exascale, но и говорит о MI250X, как о самом быстром в мире ускорителе высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.
Отдельно можно отметить до восьми каналов интерфейса Infinity Fabric для соединения GPU с процессорами Epyc. Новинки выполнены в форм-факторе OCP Acceleration Module с пассивным охлаждением и характеризуются показателем TBP (Total Board Power) в 500 Вт при пиковом значении в 560 Вт. Позже выйдут и версии MI210 в виде обычных плат расширения с интерфейсом PCIe.
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