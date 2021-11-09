Финансовые новости
- |
- 09.11.21
- |
- 05:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
21:29 08.11.2021 |
Alphabet Inc., материнская компания Google, стала третьей в мире со стоимостью более 2 триллионов долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции компании 8 ноября класса А (обычные акции) выросли на 1,2% до рекордного значения более чем на 3008,1 доллара. Благодаря этому капитализация Alphabet впервые достигла 2 триллионов долларов.
Сейчас в мире помимо Alphabet есть только две компании с рыночной оценкой более 2 триллионов долларов: Apple и Microsoft. Причинами такого роста материнской компании Google является восстановление поступлений от цифровой рекламы и рост облачного бизнеса.
Alphabet является лучшим среди пяти крупнейших технологических акций США по объему продаж в этом году. Как отмечает Bloomberg, подорожание акций на 70% определено преимущественно ростом рекламного бизнеса Google.
Компанию называют почти единодушным фаворитом на Уолл-стрит из-за роста монетизации YouTube, а также роста доходности облачных сервисов компании.
Также 26 октября Alphabet раскрыла свои финансовые результаты в третьем квартале, которые оказались выше отметок аналитиков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым
|Пристанище для непослушных «слуг»: Взлетит ли «Умная политика» Разумкова
|Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского
|Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
|BMW 7-Series нового поколения получит автопилот третьего уровня
|Компания Audi представила обновленный A8
|Porsche научится предсказывать поломки автомобилей
|Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota
|Шведский производитель беспилотных грузовиков Einride вышел на рынок США
Это интересно
|У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок
|Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида
|В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»
|Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов
|По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store