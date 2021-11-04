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В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»
10:57 04.11.2021 |
Как отмечают эксперты, в последнее время в продажу поступило большое количество новинок на основе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 778G, из-за чего в рейтинге произошли большие перемены, они это даже назвали воцарившимся «хаосом». В топ-10 попало уже 6 смартфонов на базе Snapdragon 778G.
Первое место занял смартфон iQOO Z5, оснащённый Snapdragon 778G, со средним баллом 565 462. Он обошёл Xiaomi Mi 11 Youth Edition на базе Snapdragon 780G, который набрал 533 806 баллов и расположился на втором месте. Третье место занимает новая серия Xiaomi Civi, также на Snapdragon 778G, со средним баллом 518467.
Пятёрку лидеров замыкают Honor 50 Pro и Honor 50, оба на Snapdragon 778G - они получили 517 002 и 515 180 баллов соответственно. Места с шестого по десятое принадлежат Oppo Reno6, Huawei Nova 9, Huawei Nova 9 Pro, Redmi 10X 5G и Huawei Nova 8.
В рейтинг не вошли новейшие хиты серии Redmi Note 11 на основе MediaTek Dimensity 920. Однако пока эти модели не набрали нужного количества тестов для попадания в рейтинг. По предварительной оценке AnTuTu, они займут место где-то в середине рейтинга примерно с 490 000 баллов.
Статистика собрана в период с 1 по 31 октября 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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