Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане

Не удивляйтесь, если на коробке новенького Redmi или Poco, купленного в следующем году, будет написано Made in Pakistan - Xiaomi расширяет географию производства своих телефонов, и в январе 2022 года их начнут собирать в Пакистане. Эти данные были раскрыты в заявлении местного партнера Xiaomi, компании Air Link Communication Limited, направленного в адрес Пакистанской фондовой биржи.

Как сообщается, производственное соглашение будет заключено между Xiaomi и Select Technologies Limited, которая является дочерней компанией Air Link Communication Limited. Интересно, что указывается, что Select Technologies сможет производить смартфоны определенных брендов. И пока непонятно, идет ли речь лишь о брендах самой Xiaomi (собственно Xiaomi, Redmi и Poco), или на заводе Select Technologies также будут выпускаться смартфоны других производителей.

Air Link Communication Limited заявила, что новые инвестиции окажут существенное позитивное влияние на финансовые перспективы компании. Объем инвестиций в производство не сообщается, но на предприятии ежегодное планируют производить от 2,5 до 3 миллионов смартфонов, а выручка прогнозируется на уровне 450 миллионов долларов в год. Значительная часть дистрибуторской сети смартфонов Xiaomi в Пакистане принадлежит Air Link, и новый проект только усилит позиции компании на рынке. Ну а для самой Xiaomi этот проект важен для усиления собственных позиций на глобальном рынке.