Финансовые новости
- |
- 04.11.21
- |
- 01:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
23:43 03.11.2021 |
Не удивляйтесь, если на коробке новенького Redmi или Poco, купленного в следующем году, будет написано Made in Pakistan - Xiaomi расширяет географию производства своих телефонов, и в январе 2022 года их начнут собирать в Пакистане. Эти данные были раскрыты в заявлении местного партнера Xiaomi, компании Air Link Communication Limited, направленного в адрес Пакистанской фондовой биржи.
Как сообщается, производственное соглашение будет заключено между Xiaomi и Select Technologies Limited, которая является дочерней компанией Air Link Communication Limited. Интересно, что указывается, что Select Technologies сможет производить смартфоны определенных брендов. И пока непонятно, идет ли речь лишь о брендах самой Xiaomi (собственно Xiaomi, Redmi и Poco), или на заводе Select Technologies также будут выпускаться смартфоны других производителей.
Air Link Communication Limited заявила, что новые инвестиции окажут существенное позитивное влияние на финансовые перспективы компании. Объем инвестиций в производство не сообщается, но на предприятии ежегодное планируют производить от 2,5 до 3 миллионов смартфонов, а выручка прогнозируется на уровне 450 миллионов долларов в год. Значительная часть дистрибуторской сети смартфонов Xiaomi в Пакистане принадлежит Air Link, и новый проект только усилит позиции компании на рынке. Ну а для самой Xiaomi этот проект важен для усиления собственных позиций на глобальном рынке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей
|Рада отправила Любченко в отставку с поста первого вице-премьера - министра экономики
|НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, который вчера подал в отставку
|Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов
|Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
|Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября
|Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac
Это интересно
|Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch
|585 л.с. и 3,6 секунды до «сотни»: раскрыты характеристики нового Mercedes-AMG SL
|Новая стратегия оказалась выигрышной: Redmi Note 10 Pro отлично продаётся и после выхода Redmi Note 11 Pro
|Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф
|Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля
|IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом