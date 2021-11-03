Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября

Еще в мае Google объявила сделать двухэтапную или двухфакторную аутентификацию обязательной для всех пользователей, а теперь компания начала активное внедрение новой системы.

Если этот параметр включен, пользователь будет получать SMS или электронное письмо с одноразовым паролем (OTP) при каждом входе в учетную запись Google для подтверждения личности. Этот процесс добавляет дополнительный уровень безопасности для защиты ваших личных данных. Кража паролей - наиболее распространенный способ взлома учетных записей, а двухфакторная аутентификация Google должна решить эту проблему.

Google рассылает электронные письма и подсказки в приложении о включении двухэтапной аутентификации, отмечая, что она будет активирована автоматически 9 ноября. В письме говорится следующее:

После ввода пароля вам нужно будет выполнить второй шаг по телефону. Держите телефон под рукой при входе в систему. Двухэтапная аутентификация будет автоматически активирована 9 ноября. Если хотите, вы можете сначала активировать эту функцию: ваша учетная запись готова.

В сообщении в своём блоке компания сообщила: «К концу 2021 года мы планируем автоматически зарегистрировать дополнительно 150 миллионов пользователей Google в двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 миллиона создателей YouTube включили ее».

Пока что двухэтапная аутентификация ещё не стала обязательной для всех пользователей Google, но всё идёт именно к этому.