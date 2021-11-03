Соцсеть Facebook отключила систему распознавания лиц и удалит соответствующие данные пользователей

Социальная сеть Facebook отключает систему распознавания лиц и удалит данные более чем одного миллиарда пользователей, которые использовались в системе. Об этом сегодня официально заявила Meta, материнская компания Facebook. Люди, которые активировали распознавание лиц, больше не будут распознаваться на фото и видео, а их шаблоны будут удалены.

По словам вице-президента Facebook по искусственному интеллекту Джерома Песенти (Jerome Pesenti), Facebook вносит это изменение, потому что ему необходимо взвесить достоинства и недостатки, а также оценить возможные риски от использования распознавания лиц. Это происходит на фоне растущего недовольства общественности действиями социальной сети. Распознавание лиц появилось в Facebook в 2011 году, и на момент его дебюта социальная сеть автоматически активировала эту функцию для более чем 500 миллионов пользователей. Опция, которая в то время называлась «Распознавание тегов», была разработана для определения пользователей соцсети на фотографиях и видео, размещённых другими людьми. С запуском этой функции сразу же возникли проблемы с конфиденциальностью, которые сохраняются и по сей день. В декабре 2017 года Facebook представила расширенную функцию распознавания лиц, а также предоставила пользователям возможность отключить её.

Хоть Facebook и отключает систему распознавания лиц, социальная сеть продолжит работу над этой технологией. Компания считает, что способна найти ряд полезных сценариев применения технологии. Распознавание лиц и связанные с ним функции будут официально отключены в ближайшие недели. Пользователи больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и не будут видеть предложение отметить других пользователей.