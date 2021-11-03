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Из-за санкций США Huawei может лишиться еще одного своего важного подразделения
23:22 02.11.2021 |
Из-за санкций США Huawei уже попрощалось со своим прибыльным брендом Honor, а скоро может утратить еще одно подразделение - серверное. Как пишет источник со ссылкой на Bloomberg и людей, знакомых с ситуацией, Huawei может продать серверное подразделение, в котором используются процессоры на архитектуре x86. По данным инсайдеров, санкции США, введенные в отношении Huawei, нанесли серьезный ущерб цепочке поставок комплектующих для серверов Huawei на x86-совместимых процессорах, что вынуждает компанию продавать эту часть своего бизнеса.
Ожидается, что Huawei продаст свое серверное подразделение китайскому консорциуму компаний частного и государственного сектора. В частности, упоминаются фирмы Henan Information Industry Investment и Huaqin Technology. Huawei пока никак не прокомментировала слухи, но и в отношении Honor китайская компания тоже молчала до последнего.
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