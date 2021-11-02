Новая стратегия оказалась выигрышной: Redmi Note 10 Pro отлично продаётся и после выхода Redmi Note 11 Pro

Президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил, что после выпуска Redmi Note 11 Pro модель Note 10 Pro по-прежнему очень хорошо продаётся.

Это подтверждает, что Redmi выбрала правильную стратегию. На прошлой неделе Лу Вейбинг заявил, что они не могут удовлетворить потребности каждого пользователя с одним поколением мобильных телефонов. Поэтому они решили выпускать две разные новинки Redmi Note в год.

Redmi Note 11 Pro стал преемником серии Redmi Note 9 Pro, при этом ранее выпущенный Redmi Note 10 Pro 5G ориентирован исключительно на производительность с SoC Dimensity 1100, а не на такие вещи, как экран и скорость зарядки. С другой стороны, Redmi Note 11 Pro принёс массу улучшений в экране и производительности, но при этом получил Dimensity 920. Redmi пообещала в нечётном поколении делать акцент на новые впечатления, а в чётном - на производительность.

Лу Вейбинг добавил, что Redmi Note 10 Pro будет продолжать продаваться в обычном режиме. Его снимут с продажи примерно через полгода, когда на рынке появится очередной флагман.

Кроме того, он подтвердил, что Redmi не будет выпускать Redmi K40S, так как полноценное новое поколение серии под названием Redmi K50 уже на подходе.