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IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
22:59 01.11.2021 |
Улицы итальянского города Модены стали полигоном для разработки новой технологии предотвращения столкновений, которая позволяет автомобилям «видеть» сквозь здания и другие транспортные средства, чтобы избегать аварий. Проект CLASS организован командой IBM Research в сотрудничестве с Университетом Модены и Реджо-Эмилии (UNIMORE), Барселонским суперкомпьютерным центром (BSC), компанией Atos, итальянской маркой Maserati и муниципалитетом Модены.
В рамках проекта IBM разработала экспериментальный прототип системы, которая сочетает периферийные вычисления с облачными инфраструктурами, объединяя муниципальные устройства и транспортные средства как источники информации для проведения перекрёстной сверки в реальном времени. На улицах установили датчики и подключили их к городскому центру обработки данных через оптоволоконную сеть. Этот центр стал выполнять функцию облака. Затем седан Maserati Quattroporte и кроссовер Levante оснастили множеством датчиков, в том числе HD-камерами, лидарами и GPS, подключенными к инфраструктуре города через выделенный сегмент LTE-сети. В автомобили установили графические ускорители Nvidia Jetson и ноутбуки для работы системы Advanced Driver Assistance System.
В ходе испытаний в рамках проекта CLASS Maserati Quattroporte и Levante передвигались по улицам Модены, отправляя данные с датчиков в городской центр. Предупреждения о потенциальных опасностях выводились на экраны ноутбуков, служивших макетом системы ADAS. Уведомления заблаговременно предупреждали водителей о возможных столкновениях и препятствиях, предоставляя достаточно времени, чтобы среагировать. Залогом эффективной работы системы стала интеграция в реальном времени данных от камер и датчиков, установленных на проезжающих транспортных средствах, с автомобилем и облаком.
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