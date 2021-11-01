Мировые расходы на облачные сервисы в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов

Спрос на сервисы облачной инфраструктуры продолжают расти. Мировые расходы по этой статье в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 35%. Такие данные содержатся в отчёте, подготовленном специалистами аналитической компании Canalys.

Устойчивый рост расходов на облачные сервисы аналитики объясняют действием ряда факторов, в частности, тем, что огромное число людей продолжает работать и учиться удалённо. На расходы на облачные услуги по-прежнему влияют усилия по цифровой трансформации, необходимые для поддержания непрерывности бизнеса во время сбоёв, связанных с пандемией. В свою очередь, основные поставщики облачных услуг сделали упор на расширение географического охвата центрами обработки данных для удовлетворения растущего спроса. Однако, по мнению экспертов Canalys, на возможностях расширения неизбежно сказывается глобальная нехватка микросхем, поскольку поставщики компонентов для центров обработки данных сталкиваются с увеличивающимися сроками выполнения заказов и более высокими ценами, которые они перекладывают на поставщиков оборудования.

«Общий спрос на вычислительные ресурсы опережает рост производственных мощностей по производству микросхем, и расширение инфраструктуры может стать ограниченным для поставщиков облачных услуг», - так охарактеризовал ситуацию аналитик Canalys Блейк Мюррей (Blake Murray).

Занимая 32% рынка, ведущим поставщиком облачных услуг является Amazon Web Services (AWS). Второе место с 21% занимает Microsoft Azure, а третье - Google Cloud с долей 8%.