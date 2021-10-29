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TCL представила первый в мире дисплей 8К с частотой обновления 265 Гц
17:35 29.10.2021 |
Компания TCL представила технологию дисплеев 8К 265Hz a-Si 4Mask 1G1D. В прошлом году компания представила первое поколение 8К 1G1D, однако обновлённая технология является важной вехой как с точки зрения качества изображения, так и с точки зрения частоты обновления и производственного процесса. Новая разработка позволила TCL создать 75-дюймовую панель высочайшего качества с разрешением 8К и частотой обновления 265 Гц.
Основная масса 8К-телевизоров могут похвастаться частотой обновления 60 или 120 Гц, потому предложенная новинкой частота 265 Гц является огромным скачком для всей отрасли. Фактически, это самый высокий показатель для подобных панелей на сегодняшний день. Команда разработчиков TCL доработала пиксельную архитектуру, представленную в прошлом поколении панелей. Кроме того, сочетание ряда передовых технологий и продвинутой системы компенсации изображения позволило увеличить частоту передачи видео более чем в 7,5 раз.
Наряду с этим, TCL также анонсировала первый в мире 85-дюймовый ЖК-дисплей высокого класса 1G1D с разрешением 8К и частотой обновления 120 Гц на основе технологии IGZO. Он имеет коэффициент контрастности более 5000:1, а его энергопотребление на 30 % ниже, чем у аналогичных продуктов с подобными характеристиками.
Информации о том, сколько будут стоить подобные дисплеи и построенные на них телевизоры, а также когда они появятся на рынке пока нет. Но явно цена их будет невероятно высокой.
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