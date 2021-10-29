Финансовые новости
- |
- 29.10.21
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди
17:27 29.10.2021 |
Американская клиника в Кливленде, штат Огайо, объявила о начале беспрецедентных клинических испытаний препарата, направленного на предотвращение развития трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) - самой агрессивной разновидности этого онкологического заболевания, хуже всего поддающегося лечению.
По статистике, именно эту форму рака груди чаще всего диагностируют у молодых женщин, в возрасте до 40 лет, а также у людей с врожденной генетической мутацией, которая значительно повышает риск развития этого заболевания (BRCA1).
Среди пациенток, страдающих от рака молочной железы, на эту разновидность приходится в среднем каждый шестой-седьмой случай. Около четверти больных погибают в течение пяти лет после постановки диагноза ТНРМЖ.
Именно такую мутацию унаследовала от своих предков по материнской линии актриса Анджелина Джоли. Узнав о том, что вероятность развития этой разновидности рака составляет у нее 87%, кинозвезда приняла решение удалить обе молочные железы в профилактических целях. После операции риск актрисы заболеть упал до менее чем 5%.
Разработать вакцину, которая бы предотвращала или хотя бы существенно снижала риск развития трижды негативного рака молочной железы, уже не один год пытаются сразу несколько научных коллективов. Однако до настоящего времени испытания потенциальных препаратов ограничивались лабораторными исследованиями и опытами на животных.
Во вторник было объявлено, что американский регулятор FDA (управление по надзору за продуктами питания и лекарственными препаратами) утвердил заявку Кливлендской клиники на проведение клинических испытаний вакцины с участием людей.
Действие препарата, который вводится в виде трех инъекций, с двухнедельным перерывом между ними, основано на поиске в организме специфического белка альфа-лактальбумина. В норме он вырабатывается только у молодых матерей, в период кормления грудью. В остальное время присутствие этого протеина в крови указывает на наличие потенциальной опухоли и, обнаружив его, вакцина подает сигнал иммунной системе.
Пока что препарат будут испытывать только на добровольцах, у которых ТНРМЖ был диагностирован на ранней стадии и вылечен при помощи традиционной терапии, однако высока вероятность того, что болезнь вернется. Следующим шагом станет испытание вакцины на здоровых волонтерах из группы риска - в том числе и женщинах с наследственной мутацией гена BRCA1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Общество, которое и так не слишком доверяет государству, на фоне истории с ковидом перестанет доверять ему вообще
|С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко
|Кабмин предлагает ввести е-аудит налогоплательщиков
|Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|TCL представила первый в мире дисплей 8К с частотой обновления 265 Гц
|В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди
|Сериал «Игра в кальмара» запустил свою криптовалюту Squid. И у нее особое назначение
|Toyota официально представила электрический аналог RAV4
|Meta, бывшая Facebook, представила платформу для создания качественной смешанной реальности для гарнитур Oculus Quest
|Компания Facebook переименовалась в Meta
Это интересно
|Глава Intel уверен в способности компании ускорить закон Мура в ближайшие десять лет
|Представлен смартфон Honor X30 Max с огромным 7,09-дюймовым дисплеем и 5G-чипом Dimensity 900
|Apple исправила карту с «российским» Крымом в приложении для музыкантов - посольство
|Volvo впервые в истории превратила модель Lego в реальную машину
|Высокие цены на память способствовали достижению Samsung рекордной выручки в $63 млрд
|Intel представила процессоры Alder Lake — до 16 ядер, гибридная архитектура и новый техпроцесс
|Чистая прибыль Microsoft за год выросла на 48% и достигла 20,5 млрд долларов