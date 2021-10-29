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Meta, бывшая Facebook, представила платформу для создания качественной смешанной реальности для гарнитур Oculus Quest
13:27 29.10.2021 |
На мероприятии Facebook Connect компания, переименованная в Meta, представила нечто под названием Presence Platform. Это новый способ создавать новые возможности смешанной реальности для VR-гарнитуры Oculus Quest. Он включает в себя набор инструментов искусственного интеллекта для разработчиков, которые делают смешанную реальность более захватывающей, помогая объединить виртуальную реальность с физическим миром.
Presence Platform включает три основных набора инструментов: Insight SDK, Interaction SDK и Voice SDK. Набор Insight SDK, основанный на выпущенном летом Passthrough API, позволяет разработчикам накладывать виртуальные объекты на сквозной видеопоток Oculus Quest. Meta также добавляет систему под названием Spatial Anchors, которая позволит разработчикам привязать виртуальный объект к определённой физической области, чтобы он сохранял своё положение в разных условиях. Хотя Passthrough API был запущен как эксклюзив для Oculus Quest 2, новая платформа будет поддерживать оба поколения гарнитуры. По сути, Insight SDK отвечает за понимание сцены. Он позволяет разработчикам создавать возможности виртуальной реальности, подстраивающиеся под размеры комнаты пользователя. Meta отмечает, что, благодаря Insight, пользователи могут прикрепить виртуальный экран к стене или заставить виртуального персонажа перемещаться по полу с реалистичной окклюзией.
Набор Interaction SDK призван упростить разработчикам интеграцию взаимодействий, ориентированных на контроллер и руки. Meta сделает библиотеку Unity доступной для разработчиков в следующем году, и она будет содержать такие готовые интерактивные элементы, как «захват», «толчок» и другие.
Voice SDK может дать пользователям опыт взаимодействия с виртуальной реальностью без помощи рук. Он позволяет разработчикам создавать функции голосовой навигации и поиска. Voice SDK может дать игрокам возможность использовать свой голос во время игры, например, при разговоре с персонажем или произнесении заклинания, активируемого голосом.
По словам Meta, Presence Platform «станет ключом к ощущению связи в метавселенной», позволяя разработчикам более естественно смешивать виртуальный контент с реальным миром.
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