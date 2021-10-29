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Компания Facebook переименовалась в Meta
23:25 28.10.2021 |
Компания Facebook частично оправдала ожидания интернет общественности. Сегодня генеральный директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) выступил на конференции Facebook Connect, где бы объявлен ряд новостей. В том числе, Цукерберг объявил о том, что компания меняет название.
Однако новое название оказалось вовсе не Horizon. Теперь бывшую компанию Facebook нужно называть Meta. Отметим, что речь не идёт о смене названия социальной сети.
Изменилось название родительской компании, которая объединяет приложение и соцсеть Facebook, мессенджер Facebook Messenger, социальную сеть Instagram, мессенджер WhatsApp, проект виртуальной реальности Oculus, платформу для совместно работы Workplace, проект с интеллектуальными дисплеями Portal и цифровой кошелёк Novi. Корпоративная структура компании не изменится.
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