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Представлен смартфон Honor X30 Max с огромным 7,09-дюймовым дисплеем и 5G-чипом Dimensity 900
16:42 28.10.2021 |
Компания Honor анонсировала смартфон X30 Max, в основу которого положены аппаратная платформа MediaTek и операционная система Android 11 с фирменной надстройкой Magic UI 5.0.
Аппарат оборудован большим дисплеем размером 7,09 дюйма по диагонали. Применена панель формата FHD+ с разрешением 2280 × 1080 точек. Достигается 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Благодаря узким рамкам панель занимает приблизительно 90 % площади фронтальной поверхности корпуса.
Задействован процессор MediaTek Dimensity 900. Чип содержит восемь вычислительных ядер - два ядра ARM Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. В состав изделия также входят графический контроллер ARM Mali-G68 MC4 и модем 5G SA/NSA.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной подзарядки. Габариты составляют 174,37 × 84,91 × 8,3 мм.
Есть симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера. Тыльная камера объединяет 64-мегапиксельный основной датчик и вспомогательный сенсор с 2 млн пикселей.
Смартфон стоит 375 долларов за версию с 8/128 ГБ и 422 доллара за версию с 8/256 ГБ.
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