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Apple исправила карту с «российским» Крымом в приложении для музыкантов - посольство
14:58 28.10.2021 |
Компания Apple после обращения Украины исправила карты в приложении Apple Music for Artists, где ранее оккупированный Крым был обозначен как территория Российской Федерации.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в США.
"Великолепная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - заявило посольство на своей странице в Facebook.
Напомним, неделю назад сообщество Culture Ukraine обратило внимание на карту с "российским" Крымом в приложении от Apple Music для артистов, позволяющее им отслеживать прослушивание своих треков по странам.
Украинское посольство в этой связи обратилось к компании Apple.
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