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Высокие цены на память способствовали достижению Samsung рекордной выручки в $63 млрд
09:01 28.10.2021 |
Компания Samsung Electronics остаётся лидером на рынке микросхем памяти, но давно пытается усилить свою зависимость от рынка контрактных услуг по выпуску полупроводниковых компонентов. Этот вектор будет сохранён в ближайшие годы, если опираться на комментарии представителей Samsung на отчётной конференции. Квартал компания завершила с рекордной для последних трёх лет выручкой в размере $63,2 млрд.
Чистая прибыль Samsung Electronics выросла в третьем квартале на 31 % до $10,5 млрд. При этом операционная прибыль выросла на 28 % до $13,48 млрд. В сегменте полупроводников прибыль увеличилась на 82 % до $8,62 млрд, а вот на мобильном направлении она сократилась на 24 % до $2,9 млрд, хотя объёмы продаж смартфонов и выросли последовательно. Ситуацию со смартфонами в некоторой степени улучшили новые модели Galaxy Z с гибкими дисплеями, которые после дебюта в прошлом квартале пользовались успехом у покупателей. В дальнейшем Samsung намеревается удерживать двузначную норму прибыли в мобильном сегменте за счёт концентрации на более дорогих моделях смартфонов, включая версии с гибким дисплеем, а также носимой электронике.
Спрос на мобильные устройства в четвёртом квартале должен традиционно вырасти, как считает Samsung, а вот сегмент ПК останется на прежнем уровне из-за дефицита сопутствующих компонентов. Зато на следующий год Samsung прогнозирует сохранение высокого спроса на серверные компоненты и персональные компьютеры. Увы, мириться с дефицитом комплектующих участникам рынка придётся на протяжении основной части 2022 года, как считают в Samsung.
Контрактный бизнес Samsung, по прогнозам аналитиков Daishin Securities, за ближайшие пять лет должен увеличить обороты в три раза. В этом году количество клиентов компании на этом направлении превысит сотню, а к 2026 году увеличится ещё в три раза. Выручка от контрактного производства чипов по итогам текущего года должна увеличиться на 30 %, а в период до 2026 года она будет ежегодно увеличиваться на 24 %. Уже в следующем полугодии Samsung намеревается предложить клиентам 3-нм техпроцесс первого поколения с использованием новой структуры транзисторов GAA. В 2023 году появится второе поколение 3-нм техпроцесса в исполнении Samsung. Компания TSMC свои 3-нм изделия рассчитывает предложить клиентам к концу 2022 года, но выручку от их поставок начнёт получать лишь в первой половине 2023 года.
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