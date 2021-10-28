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Intel представила процессоры Alder Lake — до 16 ядер, гибридная архитектура и новый техпроцесс
08:40 28.10.2021 |
Компания Intel представила процессоры Core 12-го поколения, также известные под кодовым названием Alder Lake. Новинки обладают совершенно новой гибридной архитектурой, предлагающей сочетание ядер двух типов. Кроме того, в данном семействе Intel наконец отошла от использования 14-нм техпроцесса в настольном сегменте - впервые за 6 лет.
Всего семейство Alder Lake будет включать в себя 60 моделей процессоров с уровнем TDP от 9 до 125 Вт. То есть речь идёт как о мобильных решениях, которые придут на смену чипам Tiger Lake, так и о настольных, которые заменят собой Rocket Lake. Intel пообещала, что новое поколение процессоров будет представлено более чем в 500 моделях компьютеров. Но сегодня Intel представила лишь шесть новых моделей - настольные процессоры с разблокированными множителями Core i5-12600K и 12600KF, Core i7-12700K и 12700KF, а также Core i9-12900K и 12900KF.
Все представленные Alder Lake построены на гибридной архитектуре и сочетают в себе производительные ядра Performance (P-ядра, архитектура Golden Cove) и энергоэффективные ядра Efficient (E-ядра, Gracemont). Первые Intel называет своими самыми производительными ядрами за всю историю, а вторые предназначены для обеспечения наилучшей производительности в многопоточных нагрузках. Технология Intel Thread Director обеспечивает эффективную совместную работу двух типов ядер, что позволяет операционной системе отдавать задачу на обработку нужному ядру в нужное время.
Флагманом нового поколения является настольный 16-ядерный процессор Intel Core i9-12900K, который имеет по восемь E- и P-ядер. За счёт этого он способен предоставить 24 вычислительных потока (только P-ядра поддерживают Hyper-Threading). Базовая тактовая частота E-ядер составляет 2,4 ГГц, а максимальная в режиме Turbo - 3,9 ГГц. В свою очередь у мощных P-ядер эти же частоты составляют 3,2 и 5,1 ГГц соответственно. Однако в режиме Turbo Boost Max 3.0 максимальная частота GPU заявлена в 5,2 ГГц. Чип также имеет 30 Мбайт кеша третьего уровня и в сумме 14 Мбайт кеша второго уровня.
Intel также приводит показатели производительности нового флагмана. Новинка во многих играх оказывается лучше конкурента в лице AMD Ryzen 9 5950X (с флагманской видеокартой GeForce RTX 3090). По сравнению с предшественником в лице Core i9-11900K новый Core i9-12900K предлагает:
* До 36 % большую скорость при редактировании фотографий;
* До 32 % большую скорость при редактировании видео;
* До 37 % большую скорость при 3D-моделировании;
* До 100 % большую скорость при многокадровом рендеринге.
Также отмечается значительный прирост игровой производительности:
* До 25 % выше FPS в игре Troy: A Total War Saga;
* До 28 % выше FPS в игре Hitman 3;
* До 23 % выше FPS в игре Far Cry 6.
С характеристиками всех представленных сегодня моделей процессоров Intel Core 12-го поколения можно ознакомиться в таблице ниже:
Все процессоры Intel Core 12-го поколения получили поддержку оперативной памяти двух типов: актуальной DDR4 и нового поколения DDR5. Alder Lake стали первыми процессорами на рынке с поддержкой памяти нового поколения, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности (в базовой спецификации эффективная частота равна 4800 МГц). Кроме того, новинки Intel так же первыми в отрасли получили поддержку стандарта PCIe 5.0 (16 линий). Имеются у свежих чипов и ещё четыре дополнительные линии PCIe 4.0.
Ещё Intel в новых процессорах изменила подход к определению пределов потребления и TDP. Теперь для процессоров с разблокированным множителем, то есть с суффиксами «К» и «КF», оба предела энергопотребления PL1 и PL2 установлены равными. Для флагманских Core i9 он равен 241 Вт, для Core i7 - 190 Вт и для Core i5 - 150 Вт. То есть теперь столько электроэнергии процессоры могут потреблять сколь угодно долго, тогда как раньше это считалось пиковым потреблением. Заметим, что уровень TDP для чипов с разблокированным множителем остался прежним - 125 Вт.
Настольные процессоры Alder Lake выполнены под новый процессорный разъём LGA 1700, который будет представлен на материнских платах с чипсетами Intel новой 600-й серии. На данный момент компания представила лишь флагманский чипсет Z690, который предлагает до 28 линий PCIe версий 3.0 и 4.0, а также обладает поддержкой USB 3.2 2x2, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E.
Процессоры Intel Core 12-го поколения уже стали доступны для предзаказа в отдельных магазинах. Продажи новинок стартуют 4 ноября и в этот же день будут опубликованы обзоры. Рекомендованная стоимость варьируется в пределах от $264 до $589 - на несколько процентов дороже предшественников.
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