Чистая прибыль Microsoft за год выросла на 48% и достигла 20,5 млрд долларов

Компания Microsoft на днях опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 сентября 2021 года. У компании Microsoft это был первый квартал 2022 финансового года. Выручка за отчетный период составила 45,3 млрд долларов, что на 22% превышает показатель за аналогичный период предыдущего финансового года.

Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 27% и достигла 20,2 млрд долларов. Наконец, чистая прибыль в годовом выражении выросла на 48%, до 20,5 млрд долларов. В отчете также приведено значение чистой прибыли, рассчитанное не по методике GAAP. Оно равно 17,2 млрд долларов и на 24% больше значения годичной давности.

Авторы пресс-релиза, посвященного результатам квартала, отмечают, что выручка в сегменте Productivity and Business Processes составила 15,0 млрд долларов, увеличившись за год на 22%. Выручка в сегменте Intelligent Cloud за год выросла на 31%, до 17,0 млрд долларов, а выручка в сегменте More Personal Computing за год выросла на 12%, до 13,3 млрд долларов.