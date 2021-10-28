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Чистая прибыль Microsoft за год выросла на 48% и достигла 20,5 млрд долларов
07:58 28.10.2021 |
Компания Microsoft на днях опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 сентября 2021 года. У компании Microsoft это был первый квартал 2022 финансового года. Выручка за отчетный период составила 45,3 млрд долларов, что на 22% превышает показатель за аналогичный период предыдущего финансового года.
Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 27% и достигла 20,2 млрд долларов. Наконец, чистая прибыль в годовом выражении выросла на 48%, до 20,5 млрд долларов. В отчете также приведено значение чистой прибыли, рассчитанное не по методике GAAP. Оно равно 17,2 млрд долларов и на 24% больше значения годичной давности.
Авторы пресс-релиза, посвященного результатам квартала, отмечают, что выручка в сегменте Productivity and Business Processes составила 15,0 млрд долларов, увеличившись за год на 22%. Выручка в сегменте Intelligent Cloud за год выросла на 31%, до 17,0 млрд долларов, а выручка в сегменте More Personal Computing за год выросла на 12%, до 13,3 млрд долларов.
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