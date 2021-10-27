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Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator с ограниченными возможностями
09:25 27.10.2021 |
Adobe представила веб-версии приложений Photoshop и Illustrator, которые позволят вносить изменения в файлы и проекты, хранящиеся в облаке, без необходимости скачивать их и запускать полноценное десктопное приложение. Важно отметить, что это не полнофункциональные версии Photoshop и Illustrator, а довольно урезанные по своим возможностям инструменты.
Пользователи веб-версий программных продуктов Adobe смогут перемещаться по слоям, оставлять аннотации и комментарии, а также вносить базовые изменения в графические файлы, используя такие инструменты, как ластик, точечная кисть и лассо. Для более серьёзного редактирования придётся воспользоваться классическими версиями Photoshop и Illustrator. Adobe позиционирует веб-версию Photoshop, как продукт для базового редактирования полноценных PSD-файлов. Отмечается, что со временем веб-приложения компании для редактирования графических файлов получат более широкие возможности.
Adobe также упростила совместную работу пользователей с её облачным сервисом Creative Cloud. В Photoshop для настольных ПК появилась новая панель для просмотра комментариев, а инструмент выбора объектов стал ещё более мощным. Также появились новые фильтры на базе искусственного интеллекта и был улучшен представленный в прошлом году Depth Blur, который позволяет размывать фон на портретных фото.
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