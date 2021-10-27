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Samsung открыла доступ к операционной системе Tizen OS сторонним производителям телевизоров
08:32 27.10.2021 |
В ходе выставки SDC 21 компания Samsung представила немало новых решений, анонсировав улучшения голосового ассистента Bixby, сервисов Samsung Health, Samsung Knox, SmartThings и даже операционной системы Tizen. Последняя теперь будет доступна и другим производителям телевизоров.
Сторонние бренды получат доступ к сервису Samsung Tizen TV Platform Licensing. За минимальную плату производители смогут устанавливать принадлежащую Samsung операционную систему Tizen OS на смарт-телевизоры. Помимо этого они смогут брендировать свои модели узнаваемым логотипом Tizen и получат возможность продвигать свою продукцию на некоторых крупных мероприятиях.
Известно, что платформа предоставляет пользователям доступ к многочисленным потоковым аудио- и видеосервисам, включая Apple Music, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Prime Video, Spotify, YouTube, YouTube Kids и YouTube TV.
Многие компании, выпускающие телевизоры, уже устанавливают на свои модели ОС Fire TV, предлагаемую Amazon, Android TV (Google), а недавно собственные платформы разрешили использовать сторонним производителям бренды LG и Roku.
Samsung довольно поздно спохватилась, включившись в эту гонку. Пока неизвестно, проявлял ли какой-либо бренд интерес к платформе Tizen. При этом следует признать, что операционная система Samsung - одна из самых богатых функциями и потенциально способна привлечь даже известных производителей, не имеющих собственной ОС.
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