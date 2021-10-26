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Sony представила Xperia PRO-I — первый в мире смартфон с 1-дюймовым датчиком камеры
10:08 26.10.2021 |
Компания Sony сегодня официально представила флагманский и очень недешевый смартфон Xperia Pro-I. Особенностью новинки, конечно же, является датчик изображения оптического формата 1 дюйм разрешением 12 Мп. Такой сенсор должен демонстрировать небывалое (для смартфона) качество съемки в условиях слабого освещения, так как у него очень крупные пиксели - размером 2,4 мкм. Основной сенсор соединен с объективом Zeiss Tessar T с фокусным расстоянием 24 мм и переменной диафрагмой F/2,0 и F/4,0.
Также в системе камеры Sony Xperia Pro-I присутствует портретный объектив с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой F/2,4 и сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой F/2,2. Оба соединены с 12-мегапиксельными датчиками, но уже куда меньшего размера.
Sony отмечает, что в Xperia Pro-I используется система автоматической фокусировки Real-time Eye профессионального уровня, которая распознает и людей, и животных. Автофокус насчитывает 315 точек, которые покрывают 90 процентов площади сенсора. Для большего удобства съемки Sony предусмотрела на боковой грани двухпозиционную клавишу спуска затвора.
Есть и еще одна клавиша, круглая, она сразу запускает съемку видео (максимальное качество - 4К со скоростью 120 к/с). Для видеографов Sony даже предложила специальный аксессуар с говорящим названием Vlog Monitor.
Он крепится на тыльную панель смартфона, оснащен экраном диагональю 3,5 дюйма разрешением 720p и имеет предустановки для нескольких режимов съемки видео. В системе основной камеры присутствует еще четвертый модуль - 3D ToF, а во фронтальной камере смартфона применяется 8-мегапиксельный датчик и объектив с диафрагмой F/2,0.
Экран в Xperia Pro-I тоже особенный - в смартфоне используется панель OLED диагональю 6,5 дюйма разрешением 4К (3840 х 1644 пикселя). Кадровая частота составляет 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя - 240 Гц. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Тыльная панель смартфона тоже оформлена стеклом - тут используется Gorilla Glass 6.
Xperia Pro-I построен на платформе Qualcomm Snapdragon 888, наделен 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. В качестве ОC выступила Android 11. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт.
Из других особенностей смартфона - защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, наличие стандартного разъема для наушников и стереодинамиков, поддержка Dolby Atmos. Габариты Xperia Pro-I составляют 166 х 72 х 8,9 мм, масса - 211 граммов.
Цена новинки - 1800 долларов. Предварительные заказы начнут принимать 28 октября, но розничные продажи стартуют лишь в декабре.
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